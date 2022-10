Uomini e Donne, Alessio Corvino parla dell’attacco di panico della tronista Lavinia: ''Ho sentito il bisogno di…''

Gossip TV

Alessio Corvino, corteggiatore della tronista Lavinia, si racconta e parla dell’esterna con attacco di panico e bacio a Uomini e Donne.

Alessio Corvino ha colpito particolarmente la bella tronista Lavinia, nuova protagonista di Uomini e Donne. Il corteggiatore si è comportato da vero cavaliere durante l’ultima esterna con la romana, trovandosi a gestire un attacco di panico della tronista che ha colto tutti di sprovvista.

Uomini e Donne, Alessio Corvino parla della tronista Lavinia

Dopo essere uscito con entrambe le troniste di Uomini e Donne, Alessio Corvino ha deciso di dichiararsi per Lavinia. La tronista romana è stata molto felice, avendo lei una palese cotta per il 27enne di Caserta, ma anche spaventata dalla decisione repentina di Alessio sulla quale ha voluto indagare a fondo. Il corteggiatore si è detto certo della sua scelta, e anche al magazine ufficiale del dating show di Canale 5 spiega perché ha preferito non approfondire la conoscenza con Federica, la cui esterna ha provocato un crollo emotivo in Ida Platano.

“Sono stati, al contrario di quelli di Lavinia, i modi di Federica a non convincermi del tutto; insieme alla sua modalità di approccio alla conoscenza con un ragazzo, molto diversa dalla mia. Inoltre, Federica mi sembra un pochino confusa: non sono riuscito a capire se sia davvero interessata ai ragazzi o forse più predisposta a stare con un uomo più grande”.

Uomini e Donne, Alessio fa una confessione sull'attacco di panico della tronista

Durante l’ultima esterna con Lavinia, il corteggiatore partenopeo si è trovato ad affrontare un attacco di panico della tronista, e si è comportato da vero cavaliere. Lavinia ha spiegato, grazie all’aiuto di Maria De Filippi, di soffrire di attacchi di panico ma di volerli superare - o quantomeno imparare a conviverci - con l’aiuto del programma e di questa realtà amplificata. Alessio è stato in grado di aiutare alla perfezione la romana, che in studio si è commossa ammettendo che raramente è riuscita a incontrare qualcuno in grado di calmarla.

“È avvenuto tutto in maniera molto spontanea. Ho sentito il bisogno di metterla a proprio agio, di tranquillizzarla, di coccolarla per farle capire che sono una persona alla mano e che non si deve fare problemi nel palesare le sue fragilità […] Mi ha fatto estremamente piacere sapere di poterla calmare, come mi ha detto piacere che insieme siamo riusciti a trovare la calma e il coraggio per proseguire con l’esterna, cosa che ha aiutato a farci fare un passo in avanti nella nostra conoscenza”.

Nel frattempo, sul web è scoppiata una polemica assurda. Da una parte c’è chi ringrazia per la presenza di Lavinia, che a Uomini e Donne porta un argomento che spesso è ancora un tabù mentre è ben più diffuso di quello che si pensa; dall’altra, invece, c’è chi crede che Lavinia non avrebbe dovuto accettare il ruolo se ha come impedimento gli attacchi di panico, constatazione assurda dato che sono un fenomeno diffuso ed è bene capire che si possono combattere con tempo e pazienza.

