Uomini e Donne, Alessio Campoli svela il contenuto della lettera di Lavinia

Alessio Campoli, intervistato a Uomini e Donne Magazine: "Non ho rimpianti né rimorsi"

"Non ho rimpianti né rimorsi,questa è la cosa più importante", ha commentato così Alessio Campoli la fine del suo lungo percorso con la tronista Lavinia Mauro che ha concluso il trono a Uomini e Donne scegliendo Alessio Corvino.

Uomini e Donne, parla Alessio Campoli: "Non cercherò qualcosa di Lavinia nelle altre, Lavinia è stata unica a modo suo"

Durante i mesi passati insieme, i due ragazzi hanno messo in gioco emozioni e sentimenti, che tuttavia non sono riusciti a diventare amore: il cuore dell'ex tronista è infatti andato altrove, catturato dal rivale Corvino. Tuttavia non si tratta di un finale amaro per il romano, che proprio grazie alle sensazioni provate con la bellissima studentessa è tornato ad avere fiducia nel futuro:

"Adesso riparto dalle cose che ho ritrovato di me stesso e che negli ultimi anni avevo perso. Come ho già detto, devo a Lavinia la riscoperta delle mie emozioni.. Oggi sono sereno, in pace con me stesso perché non ho né rimpianti né rimorsi, ed è la cosa più importante. Poi certo, mi ha aiutato il fatto che nell'ultimo mese ho metabolizzato questo finale."

L'ex corteggiatore ha rivelato di aver capito di non essere la scelta di Lavinia durante un momento preciso:

"Non c'è stato un evento particolare: diciamo che, a partire dall'esterna fatta con la mamma di Lavinia, i nostri percorsi hanno preso una piega differente rispetto ai mesi precedenti. Ho cominciato a notare, puntata dopo puntata, dei piccoli dettagli nel comportamento di lei nei confronti di Alessio "il biondo" che con me non c'erano. Cosi ho iniziato ad avere la sensazione che non sarei stato io la scelta e alla fine sbagliata non era."

"Nei primi mesi era diverso. Più che immaginare già il lieto fine avevo l'impressione che la bilancia pendesse più dalla mia parte. In realtà non ho mai concretamente pensato che sarei stato io la scelta, non perché non ci fossero i presupposti ma perché eravamo agli inizi."

Alessio ha parlato anche del suo precedente percorso con Angela Nasti:

"Il percorso con Lavinia e quello con Angela non sono paragonabili tra loro, di conseguenza non lo sono nemmeno le scelte. Però quattro anni fa ero più confuso e agitato: era la mia prima volta e non sapevo proprio cosa aspettarmi perché, a differenza di adesso, non immaginavo minimamente cosa sarebbe successo.Questa volta ero meno nervoso ,ma perché ero quasi consapevole del finale... ma non ero certo sereno perché ad alcune situazioni non ci si può abituare"

Sulla lettera che Lavinia gli ha consegnato durante il momento della scelta, Campoli ha dichiarato:

"Sono state belle parole dalla prima all'ultima, che già sapevo e mi aspettavo. Lavinia con quella lettera mi ha confermato quello che penso di lei e il bene che ho percepito da parte sua nei miei confronti. Non c'è stato nulla di inaspettato nella lettera, perché ho sempre creduto a quello che mi ha detto e a quello che ha fatto per me.. Non cercherò qualcosa di Lavinia nelle altre, Lavinia è stata unica a modo suo. Mi aspetto sempre qualcosa di diverso, forse di migliore, se penso alle mie future frequentazioni. Penso sia giusto così. La promessa che le ho fatto nell'ultima esterna è un momento che ricorderò molto bene e molto a lungo."

