Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza sorprende su Armando Incarnato e poi svela: "Lei è la mia preferita"

Gossip TV

Alessandro Vicinanza parla della bellissima storia d'amore che sta vivendo con Roberta Di Padua e commenta i protagonisti della nuova stagione del parterre over di Uomini e Donne.

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza prosegue a gonfie vele. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, l'ex cavaliere ha raccontato tutte le emozioni che sta vivendo con la sua compagna e dedicato inaspettatamente un dolce pensiero ad Armando Incarnato.

La sorprendente rivelazione di Alessandro Vicinanza

Alessandro Vicinanza ha rilasciato una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha raccontato come stanno andando le cose tra lui e Roberta Di Padua. Non solo. L'ex discusso cavaliere del popolare dating show di Canale 5 ha colto l'occasione anche per dire la sua sui vari protagonisti del parterre over: da Gemma Galgani a Barbara De Santi fino ad Armando Incarnato, sorprendendo tutti:

Gemma è la mia preferita. Spero anche lei riesca a trovare l'amore e a sentirsi appagata. Poi mi è molto simpatica Barbara...anche se abbiamo discusso. E poi vorrei stupire tutti e spendere una parola per Armando, con cui non c'è stato mai un buon rapporto. Spero che riesca a trovare qualcuno che lo faccia stare bene. Penso che anche lui se lo meriti. E che sia "arrivata la sua ora".

Leggi anche Francesca Sorrentino si racconta a cuore aperto

Alessandro ha parlato poi della sua bellissima storia d'amore con Roberta e della sua ex Ida Platano. A proposito del tatuaggio fatto con la dama bresciana, il ragazzo ha confessato se ce l'ha ancora e se ha intenzione di farne un altro con la sua attuale compagna:

Preferisco non parlare di Ida. Il tatuaggio con lei? Ogni storia è a sé. Dove c'era il tatuaggio, rimarrà il tatuaggio. Sono sereno sul passato e sulle scelte che ho fatto perché in quel momento volevo così. In questa storia condivideremo altre cose. Meglio un anello. Roberta è il meglio che potessi sognare. C'è tanta passione tra di noi.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Cresce l'attesa per la messa in onda dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, che è stata ricca di momenti esilaranti. Il dating show di Canale 5 è ormai entrato nel vivo con i quattro tronisti, Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli, che hanno iniziato a portare in esterna i loro corteggiatori e corteggiatrici per conoscerli meglio. Per quanto riguarda invece il parterre over, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, Mario Cusitore ha creato il panico in studio confessando di essere stato a letto con Morena Farfante e annunciando di aver chiuso la sua frequentazione con Margherita Aiello. Come reagiranno i presenti in studio di fronte a tali scottanti rivelazioni?

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.