Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza si ribella e accusa Armando e Biagio di bullismo (VIDEO)

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessandro Vicinanza si ribella ad Armando Incarnato e Biagio Di Maro mentre Gloria continua a nutrire dubbi su Fabio, e tira in ballo Riccardo Guarnieri. Dopo un confronto duro, Federico viene eliminato da Veronica Rimondi, la quale si destreggia tra i suoi corteggiatori non senza qualche difficoltà.

Uomini e Donne: Alessandro Vicinanza esplode

La nuova puntata di Uomini e Donne vede Alessandro Vicinanza e Ilaria al centro dello studio. I due protagonisti del Trono Over provano un interesse reciproco ma sono passati pochi giorni e si sono visti poco, quindi non possono ancora dire se la loro diventerà una relazione più seria. Armando Incarnato e Biagio Di Maro si insinuano nel discorso e iniziano ad attaccare ferocemente Alessandro, che non ci sta e accusa i due colleghi di averlo preso di mira, appoggiato da Gianni Sperti che difende inaspettatamente il partenopeo. Alessandro sostiene che i due cavalieri abbiano assunto un atteggiamento da bulli nei suoi confronti, arrivando anche ad intimargli di tacere senza essere ascoltati dai microfoni.

Si passa a Gloria che continua a frequentare Fabio, nonostante i dubbi espressi sul cavaliere dopo aver visto un video sui social che sembrava essere dedicato ad un’altra donna. Gloria racconta puoi di aver rifiutato di ballare con Riccardo Guarnieri e Gianni sospetta che la romana sia ancora interessata all’ex di Ida Platano, dato che lo tira in ballo anche ora parlando con un altro uomo. Dopo aver rifiutato il corteggiamento di un nuovo cavaliere, Gloria balla con Fabio ma tra loro è ancora tutto da chiarire. Si passa al Trono Classico con Luca Salatino e Veronica Rimondi.

Prima di parlare delle esterne della tronista, Federico Dainese prende la parola per lamentarsi del comportamento di Veronica, ammettendo di essersi aperto per ritrovarsi davanti un muro. Federico vuole sapere se c’è ancora spazio per la sua conoscenza e Rimondi ammette di essere molto presa da Andrea e Matteo, dunque elimina il corteggiatore. Federico è furioso, soprattutto perché crede che se lui non avesse chiesto spiegazioni, la tronista gli avrebbe fatto perdere altro tempo. Veronica ha deciso di raggiungere Andrea dopo l’ultima registrazione, consapevole che il corteggiatore ci è rimasto molto male per il bacio tra lei e Matteo. In esterna, i due chiariscono e si lasciando andare alla passione sancendo una tregua. Veronica è uscita in esterna anche con Matteo, che ammette di sentirsi infastidito dal feeling tra la tronista e il rivale, con il quale è scattato un bacio. In studio si scaldano gli animi tra i due corteggiatori e scoppia una discussione molto accesa, che lascia Veronica senza parole.

