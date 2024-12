Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: primo Natale da fidanzati

Gossip TV

L'ex coppia del trono over di Uomini e Donne formata da Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua trascorrerà il primo Natale di coppia.

Primo Natale da fidanzati per Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: la coppia nata nel trono over di Uomini e Donne ha lasciato il dating show di Canale 5 la scorsa edizione e, a distanza di quasi un anno dalla loro uscita, è più innamorata che mai e pronta a trascorrere le feste insieme.

Uomini e Donne, primo Natale da fidanzati per Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua

L'ex dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, hanno lasciato la trasmissione la scorsa primavera, dopo un burrascoso inizio. Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, infatti, avevano intrapreso una frequentazione, quando il cavaliere aveva fatto ritorno in trasmissione dopo l'addio con Ida Platano, ma Alessandro aveva corteggiato anche Cristina Tenuta, provocando fastidio e delusione nella Di Padua. Quest'ultima aveva abbandonato il dating show poco prima della pausa natalizia, ma vi aveva fatto ritorno a gennaio e dopo alcune incertezze lei e Alessandro avevano deciso di viversi la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

La loro relazione procederebbe a gonfie vele, visto che pochi giorni fa avevano rivelato di voler provare ad avere un bambino. Oggi, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza appaiono più innamorati e uniti che mai e trascorreranno il primo Natale da fidanzati. L'ex dama del trono over ha postato alcuni scatti e momenti di vita quotidiana sui social che li mostrano intenti a trascorrere le feste in Campania, terra d'origine di Alessandro.

Per i due si tratta della prima festività natalizia che trascorrono insieme come coppia, dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi lo scorso anno. E, stando a ciò che riporta Today.it, sembra che ad accogliere la coppia per il Natale ci sia anche Anna, madre dell'ex cavaliere, che ha omaggiato la nuora con un piccolo dono floreale.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: figlio in arrivo?

Sebbene Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua siano una coppia da meno di un anno, i due hanno dichiarato di voler allargare la loro famiglia. Le prime indiscrezioni risalgono a settembre, quando i due ex volti di Uomini e Donne hanno fatto parlare, presentandosi con un paio di scarpette rosa da neonato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Si è immediatamente pensato che l'ex dama di Cassino fosse incinta, in realtà, quello di Alessandro è stato un gesto per ribadire il suo grande desiderio di diventare padre.

Un desiderio che Alessandro ha confermato anche in un'intervista a Nuovo Tv: "Spero di diventare padre a breve, è nei miei pensieri. Se a fine anno avessi una sorpresa da parte di Roberta sarei l’uomo più felice del mondo e per me sarebbe il più bel regalo di Natale.​" Anche l'ex dama ha confermato che è un desiderio di entrambi e che vorrebbero allargare la loro famiglia.

Mentre per il momento preferiscono non parlare di matrimonio, che non è una loro priorità, come ha rivelato Roberta Di Padua: "Il sogno che sta a cuore a entrambi è diventare genitori". Prove di convivenza part-time, inoltre, per la coppia, che continua a viaggiare tra Cassino e Salerno a seconda degli impegni lavorativi di entrambi.

