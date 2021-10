Uomini e Donne, Alessandro Verdolini: "Credo che la preferenza di Andrea Nicole sia Ciprian"

Gossip TV

Il corteggiatore di Uomini e Donne parla del suo percorso con Andrea Nicole.

Alessandro Verdolini è uno dei nuovi corteggiatori di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del programma, il ragazzo si è presentato e svelato le sue prime impressioni sulla tronista Andrea Nicole.

La confessione del corteggiatore Alessandro Verdolini

Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, Alessandro ha svelato i motivi che l'hanno spinto a corteggiare Andrea Nicole: "Credo sia stato l’iniziale impatto estetico. La prima cosa che noti in una persona solitamente è l’aspetto. Quando abbiamo avuto modo di confrontarci, poi, non ho mostrato pregiudizi rispetto alla sua storia, anzi mi sono fatto avanti nel conoscerla".

Su Andrea Nicole, il corteggiatore sembra avere le idee abbastanza chiare: "Davanti a me ho visto una bellissima ragazza e non ho pensato al suo passato. È una donna semplice, sensibile, per certi versi fragile e anche timida. Lo si capisce dai suoi occhi e dai suoi modi di fare. Tutte queste caratteristiche sono unite a una personalità forte, che lei ha subito dimostrato di avere. Immagino che con una storia e un passato così importanti abbia dovuto tirare fuori un grande carattere per far fronte al giudizio e alle critiche delle persone. Ho trovato davanti a me una donna molto intelligente, dolce, che quando parla riesce a scendere sempre in profondità".

A proposito dei suoi rivali in amore, Ciprian e Gabrio, Alessandro ha rivelato: "Ciprian è una persona che si è voluta esporre da subito, eppure poi ha confessato che avrebbe voluto conoscere anche Roberta. Mi reputo diverso da lui: preferisco iniziare una conoscenza in modo più cauto e non perché sia meno interessato ad Andrea Nicole, ma proprio perché credo che quando qualcuno ti piace davvero sia meglio partire con calma per non costruirsi castelli di sabbia o illudere l’altra persona. Ogni cosa ha il suo tempo. Gabrio, invece, ha dato l’impressione di essere un ragazzo maturo: ha un passato importante alle spalle ed è un padre con delle responsabilità. In questa situazione, però, l’unica su cui mi interessa concentrarmi è lei [...] In questo momento credo che la preferenza di Andrea Nicole sia Ciprian".

