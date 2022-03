Uomini e Donne, Alessandro Rausa: ''Ecco cosa è successo con Pinuccia''

Gossip TV

Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne si sfoga dopo le ultime puntate.

Alessandro Rausa è entrato nel cuore degli spettatori di Uomini e Donne, che vedono in lui la figura di un nonno gentile, generoso e buono. Le ultime discussioni con Pinuccia hanno messo a dura prova la pazienza del cavaliere pugliese, che non può nascondere una grande delusione annidata nel suo cuore, soprattutto dopo il rifiuto categorico di Vincenza.

Uomini e Donne, Alessandro Rausa deluso da Vincenza

Soprannominato il “nonno” di Uomini e Donne dal popolo del web che ha preso a cuore la sua storia, Alessandro Rausa si è reso protagonista di una difficile situazione nelle ultime puntate. Dopo aver discusso con Pinuccia, il cavaliere pugliese ha sentito le farfalle nello stomaco per Vincenza che, tuttavia, l’ha scaricato senza troppe cerimonie dopo la seconda uscita, ammettendo di non poter superare l’ostacolo della differenza d’età. “Sono un po’ dispiaciuto per le parole di Vincenza sulla nostra differenza d’età. Appena l’ho vista scendere mi è piaciuta subito, mi ha davvero colpito. Ho sentito subito attrazione al primo impatto, anche perché è vero che ho una certa età ma non sono un rimbambito. Non voglio essere cattivo, ma penso che Vincenza abbia trovato una scusa. È un dubbio che ho espresso anche alla redazione. Io capisco che sia frenata dalle sue esperienze, però non poteva certo dire che non sapeva chi io fossi”, ha ammesso Alessandro al settimanale ufficiale del programma di Maria De Filippi.

La presentatrice si è battuta per far fare pace ad Alessandro e Pinuccia e sembra essere riuscita nell’intento: “Con Pinuccia siamo amici adesso, non mi piace litigare. Lei è stata gentile, si è interessata alla mia salute con dei messaggi. Tra noi è nata un’amicizia e va bene così”. Mentre Franco Fioravanti si sbilancia su Gemma Galgani, il cavaliere pugliese fa un quadro della donna che vorrebbe al suo fianco:

“Non cerco principesse! Cerco la dolcezza e la comprensione… Certo io sempre cercato di non essere un villano e quindi vorrei lo stesso per la persona che mi sta vicino, questo è chiaro. Ma cerco una donna con cui condividere dei momenti di quotidianità, dare passeggiate, andare al mare, nulla di sofisticato. Non è per niente facile, me la cercherei anche nel mio paese ma sono tutte più giovani di me di quindici anni”.

