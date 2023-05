Uomini e Donne, Alessandro e Pamela: "Ci siamo siamo scontrati per delle sciocchezze ma ora.."

Gossip TV

La coppia, nata del dating show di Uomini e Donne, è raccontata al settimanale dedicato al programma.

Alessandro Sposito e Pamela Fersini a distanza di qualche mese dall'uscita dal dating show di Uomini e Donne in cui sono conosciuti e innamorati, si sono raccontati al settimanale dedicato al programma.

"Tra alti e bassi vince l'amore...direi che siamo partiti come una favola, ci siamo scontrati per delle sciocchezze e adesso sembra quasi di aver trovato un equilibrio" ha dichiarato l'ex dama. "Su alcuni aspetti sono molto più tollerante rispetto a lui. Per come sono voglio affrontare da subito qualsiasi incomprensione, di conseguenza se discutiamo sono io la prima a cercare la pace".

Pamela ha parlato anche di una piccola recente crisi che hanno vissuto:

"Ci sono stati dei fraintendimenti, secondo me. Alcuni atteggiamenti che reputo normalissimi lui li ha visti come una mancanza di rispetto. lo le vivo più come sciocchezze o al massimo piccoli errori, che si possono risolvere parlando. Tutto è successo per via della distanza: con i chilometri, dubbi e preoccupazioni si amplificano"

"Adesso va bene. Abbiamo avuto qualche problemino, ora risolto. Vorrei portare con me Pamela in Spagna, dove andrò a breve per lavoro a gestire un ristorante a Palma di Maiorca. lo parto per primo e poi lei mi seguirà" ha dichiarato l'ex cavaliere.

"È capitato che abbiamo litigato proprio per questioni di questo tipo - ha proseguito Alessandro - " Se si avvicina una ragazza in discoteca dico subito che sono fidanzato...Pamela non lo ha fatto e ci sono rimasto male, ma non per gelosia, perché sono sentito rispettato. Lei non sa che rifiuto cento persone che si avvicinano, e lo faccio solo per lei. Vediamo in modo diverso alcuni concetti come il rispetto e la sincerità. Mi sembrava non desse peso alle stesse cose a cui invece io tengo. In realtà ora va tutto bene, siamo tristi perché stiamo per separarci. lo parto, cercherò una casa e avvierò il lavoro. Pamela dice sempre che io voglio le cose subito, che sono frettoloso. Effettivamente io da sempre mi porto dietro questa cosa, credo sia inutile e una perdita di tempo attendere. Potrei fare tanti esempi a riguardo"

Per la coppia, il sogno, resta quello di allargare la famiglia.

"E sempre nei nostri pensieri è il nostro desiderio più grande. Pamela ha appena avuto il decimo nipote e per completare la squadra di calcio ce ne vogliono undici (ride). Al momento pero lei frena un po', perché razionalmente vuole capire dove vivremo e cosa faremo."

"lo direi che un figlio è il desiderio di ogni coppia: coronare questo sogno rimane il nostro obiettivo principale", ha concluso Pamela.

