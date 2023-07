Uomini e Donne, Alessandra Fumagalli protagonista di un insolito incidente!

Gossip TV

L'ex corteggiatrice Alessandra Fumagalli, ex scelta di Luca Daffrè di Uomini e Donne, ha raccontato di essere stata protagonista di un insolito incidente! Vediamo cosa è successo.

Alessandra Fumagalli è arrivata come corteggiatrice di Luca Daffrè, uno degli ultimi tronisi di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, ed è diventata rapidamente la preferita del pubblico con il suo carattere dolce e tranquillo. Il tronista l'aveva anche scelta per uscire insieme dal programma, ma la loro storia è durata una manciata di giorni. Dopo l'annuncio della loro rottura, i due erano stati protagonisti di diversi battibecchi sui social e non erano mancate le frecciatine da ambo le parti.

Uomini e Donne, Alessandra Fumagalli in un insolito incidente con uno...sposo!

L'ex corteggiatrice è sempre stata molto schiva e sui social non racconta molto della sua vita personale, ma per sua stessa ammissione è stata protagonista di un incidente così insolito che non ha potuto non raccontarlo ai suoi followers. Alessandra, infatti, ha svelato che ha avuto un incidente e che per questo motivo è stata lontana dai social. L'ex volto di Uomini e Donne ha subito precisato che non è nulla di grave e che sta bene, ma che la natura dell'evento era davvero insolita:

"Attese infinite, ovviamente, il tipo con cui ho avuto un incidente aveva un matrimonio e mi ha piantato lì. Io sto bene, solo la macchina da buttare. Mi è rimasta in mano la macchina come gadget."

Poco dopo, Alessandra è tornata ad aggiornare i fan sull'accaduto, rivelando di aver scoperto che la persona con cui si era scontrata altri non era che... lo sposo del matrimonio! Così ha riferito l'ex corteggiatrice:

"Il ragazzi di ieri era proprio lo sposo, perciò, mi ha piantato lì. Però, oggi, è tornato e stiamo sistemando tutto. Tutto bene quel che finisce bene"

