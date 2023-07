Uomini e Donne, Alessandra Fumagalli e quella frecciatina a Luca Daffrè che non è passata inosservata!

Gossip TV

Alessandra Fumagalli, ex scelta del tronista di Uomini e Donne, Luca Daffrè, ha lanciato una frecciatina sui social contro l'ex fidanzato. Ecco cosa ha detto!

Dei troni di questa edizione di Uomini e Donne, i fan ricorderanno sicuramente quello di Luca Daffrè per la rapidità con cui si è conclusa la sua storia con la corteggiatrice Alessandra Fumagalli. E, proprio in queste ore, l'ex scelta del naufrago è tornata sui social con una frecciatina che non è passata inosservata.

Uomini e Donne, Alessandra Fumagalli contro Luca Daffrè: ecco cosa ha detto!

La storia d'amore tra il tronista e Fumagalli è durata solo una manciata di giorni, dato che poco dopo l'uscita dal programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, i due hanno annunciato di essersi lasciati, per divergenze di opinioni. Un finale che ha lasciato l'amaro in bocca ai fan del dating show, i quali hanno riconosciuto che la scelta dell'ex tronista era avvenuta in maniera troppo repentina, per evidenti esigenze di programma, dato che la trasmissione doveva chiudere entro la metà di maggio.

Sui social, nei giorni dopo l'annuncio, tra i due era iniziata una guerra a colpi di frecciatine e sotterfugi, che lasciavano intendere che le divergenze tra loro dovessero essere molto forti. Ma il tutto si era concluso nel giro di qualche settimana e ognuno di loro era tornato alla propria vita: Fumagalli ha ripreso a dedicarsi al surf e ai viaggi, approfittando anche della situazione per stringere amicizia con l'altra corteggiatrice di Daffrè, Alice Bologna, con cui è uscita a pranzo insieme.

In queste ore, complice la sua partenza per Bali, l'ex corteggiatrice si è espressa sui social e non ha potuto fare a meno di lanciare una pesante frecciatina contro Luca Daffrè, un colpo che non è certo passato inosservato. Su Instagram, infatti, ha aggiornato i fan sul suo ritorno a Bali e in una storia in cui rivelava che sarebbe tornata lì ha dichiarato:

"Da un 'magari un giorno vi porterò con me' alla realizzazione di tutto questo. Io sarei dovuta andare a Bali il 6 dicembre 2022. Mamma mia quanto tornerei indietro"

E, proprio quella data - 6 dicembre 2022- è un chiaro riferimento all'ex tronista, perché Alessandra Fumagalli ha rivelato, all'inizio del percorso, di aver rinunciato al viaggio per prendere parte al programma! E, a giudicare dalle sue parole, è evidente che di quella decisione si è amaramente pentita, considerato come è terminata la storia con Daffrè.

