Uomini e Donne, Alessandra Fumagalli e Alice Bologna a pranzo insieme: Luca Daffrè è già un lontano ricordo!

Le due corteggiatrici di Luca Daffrè, Alessandra Fumagalli - sua scelta- e Alice Bologna sono state a pranzo insieme. Scopriamo tutto su questa notizia.

Una delle ultime coppie del trono classico a lasciare Uomini e Donne è stata quella formata da Alessandra Fumagalli e Luca Daffrè, uno dei due tronisti insieme a Nicole Santinelli. La loro storia è durata una manciata di giorni - ore a sentire l'ex corteggiatrice - e a poco tempo dall'annuncio della loro rottura, Alessandra e Alice Bologna, l'altra corteggiatrice di Daffrè, sono state a pranzo fuori insieme!

Uomini e Donne, Alice Bologna e Alessandra Fumagalli a pranzo insieme: è nata una nuova amicizia

Forse i fan del programma di Maria De Filippi che accompagna i pomeriggi di Canale5 ricorderanno che, nel corso di una registrazione, le due corteggiatrici erano state viste insieme alla macchinetta del caffè, poco dopo che Luca aveva dichiarato di avere un certo interesse anche per un'altra corteggiatrice, Camilla. E, sembra che le due ragazze, dopo l'uscita di scena di Daffrè, si siano scoperte più simili di quanto pensassero e hanno deciso di approfondire la reciproca conoscenza, andando a pranzo insieme!

Infatti, poche ore fa, sul profilo Instagram di Alessandra è apparsa questa storia in cui si vede Alice Bologna seduta al tavolo di un ristorante di fronte alla ex rivale. E, a corredo della foto postata, Fumagalli ha scritto, ironica:

"Chi l'avrebbe mai detto!"

Perciò, sembra proprio che Luca Daffrè, con cui Alessandra - che di recente ha rilasciato un'intervista in cui raccontava i retroscena della fine della storia - ha scambiato diverse frecciatine sui social, fin quando non ha deciso di troncare tutto, non sia altro che un ricordo per le due ex corteggiatrici.

