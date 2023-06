Uno Mattina in Famiglia, imbarazzo tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti: pace fatta?

Gossip TV

A una settimana dal famoso litigio tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, il conduttore di Uno Mattina in Famiglia e il giornalista si sono rivisti. Cos'è successo? Scopriamolo insieme.

Il pubblico di Rai1, la settimana scorsa ha assistito, durante la rassegna stampa di Uno Mattina in Famiglia, letta dal giornalista Gianni Ippoliti, a uno scontro tra quest'ultimo e il conduttore Tiberio Timperi, che ha portato all'abbandono della trasmissione da parte di Ippoliti. Cosa sarà successo a distanza di una settimana?

Uno Mattina in Famiglia, reunion tra Timperi e Ippoliti: è pace fatta?

I due si sono rivisti, per la prima volta dopo la lite, nello studio del programma, ieri, sabato 17 giugno. Nonostante siano apparsi sorridenti e sereni, era evidente anche un certo imbarazzo tra il giornalista e il conduttore. In una recente indiscrezione, TvBlog aveva riportato che Ippoliti e Timperi avevano avuto un incontro chiarificatore e che il giornalista sarebbe tornato per le puntate conclusive di questa stagione del programma.

A spezzare l'imbarazzo iniziale ci ha pensato Ippoliti che ha, così, esordito:

"Ben ritrovati, eccoci con la nostra rassegna stampa. Abbiamo un 73% di notizie false, un record"

Quando Timperi ha provato a intervenire, ecco che Ippoliti ha risposto a tono, mettendo in piedi una piccola gag che riprendeva le modalità della precedente lite e che ha portato il conduttore a rispondere:

"No, niente, tutto bene. Comunque hai detto bene, nel senso che questa è stata una settimana di false notizie"

L'ultima parola l'ha avuto Ippoliti, che ha riportato, sotto forma di scherzo, la frase che ha rischiato di far multare Timperi dalla Rai per cattiva televisione:

"Dopo facciamo i conti"

A giudicare dagli scambi di battute, sembra proprio che tra il conduttore e il giornalista sia davvero tutto risolto!