Un Posto al Sole Anticipazioni, nuovo amore tra le mura di Palazzo Palladini: Ida e Diego sempre più uniti!

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole potrebbe sbocciare un nuovo amore tra le mura di Palazzo Palladini: si tratta della coppia Ida e Diego. Le Anticipazioni, infatti, svelano che tra i due potrebbe essere un importante sviluppo sentimentale. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: un nuovo amore in arrivo per Diego!

Diego è uno dei personaggi storici della Soap e nel corso degli anni è stato legato a diverse donne, tanto che per un periodo di tempo la sua storia si è spostata da Napoli, per svilupparsi in altre città, spesso, per seguire la sua compagna. Negli ultimi anni, tuttavia, il primogenito di casa Giordano è tornato nel capoluogo campano, tra i suoi affetti familiari, per ricominciare una vita qui e ha iniziato a lavorare al caffè Vulcano di Silvia. Nella scorsa stagione di Un Posto al Sole, Diego ha subito una cocente delusione, quando si è invaghito del personaggio di Lia, all'apparenza una ragazza dolce e sensibile, ma che desiderava vendetta per un torto subito da Alberto Palladino. Le continue bugie della ragazza avevano portato a un allontanamento tra i due e alla rottura definitiva tra Diego e Lia, con l'abbandono della ragazza di Palazzo Palladini. Tuttavia, le Anticipazioni ci dicono che nelle prossime puntate vedremo un nuovo amore per il Giordano!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida e Diego si avvicinano!

Vista la disastrosa situazione sentimentale di Diego, per molto tempo si è sperato che arrivasse per lui un momento di leggerezza e l'inizio di una storia d'amore positiva e, perché no, anche duratura. E, stando a ciò che dicono le Anticipazioni, sembra che per Diego arriverà finalmente un interesse amoroso. In realtà, questo interesse potrebbe essere già arrivato e sarebbe un personaggio che è stato al centro di dinamiche molto intense e piene di momenti forti in queste settimane. Si tratta di Ida, la madre naturale di Tommaso, ora diventata parte della famiglia di Marina e Roberto Ferri con il piccolo. In questo modo, è anche implicitamente confermato che Ida non abbandonerà presto la Soap, ma resterà nelle trame di Un Posto al Sole ancora per qualche tempo.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: nasce un nuovo amore a Palazzo Palladini?

Come potrebbe avvenire l'avvicinamento tra Ida e Diego? Le Anticipazioni non ci rivelano nulla in tal senso, ma è molto probabile che vista la presenza della giovane mamma a Palazzo Palladini, i destini dei due finiranno per incrociarsi. Inoltre, dato che Ida non vuole essere mantenuta economicamente dal Dottor Ferri e da Marina Giordano, potrebbe trovarsi un lavoro e chissà che non inizi a lavorare anche lei al Caffè Vulcano, dove anche Diego lavora. Magari, proprio questa condivisione dell'ambiente lavorativo potrebbe permettere a entrambi di conoscersi meglio e chissà che non faccia scoccare la scintilla tanto attesa tra Diego e Ida.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.