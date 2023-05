Ultimo e l'amore per Jacqueline Luna Di Giacomo: "Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più"

Gossip TV

Il cantautore romano Ultimo si sbilancia sulla sua storia d'amore con Jacqueline Luna Di Giacomo.

È sbarcato oggi su Prime Video 'Ultimo - Vivo coi sogni appesi', il docufilm dedicato all'amatissimo cantautore romano. Intervistato da Il Corriere della Sera, il giovane si è raccontato: dall'esperienza al Festival di Sanremo all'amore per Jacqueline Luna Di Giacomo, la sua attuale fidanzata e figlia di Heather Parisi.

Ultimo: la verità sulle critiche ricevute a Sanremo e la relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo

In occasione dell'uscita del suo primo docufilm, che è stato presentato ieri sera a Milano alla Santeria Toscana 31, Ultimo ha rilasciato una nuova intervista a Il Corriere della Sera in cui si è raccontato e commentato il comportamento dei giornalisti, che hanno esultato vivacemente in sala stampa all’annuncio della sua quarta posizione al Festival di Sanremo:

Ci sono rimasto male. Soprattutto per loro. Non sono una vittima, me te magno. Fai quel che cavolo vuoi, me ne sbatto, vorrei solo sapere: perché? Perché sei contento se Ultimo arriva quarto? Cosa c’è nella tua testa? Perché esulti, perché mi schernisci con quei gesti? Forse perché non sono passato da voi giornalisti. Perché sono arrivato direttamente al pubblico...

Perché faccio malvolentieri la promozione dei dischi, questa forse è la prima vera intervista della mia vita, anche perché stiamo parlando da due ore e non mi sembra di star facendo un’intervista. Forse perché vivo per i fatti miei, di carattere sono schivo, solitario, e questa mia lontananza viene interpretata come se me la tirassi. Forse perché ho iniziato con un’etichetta indipendente, poi quando ho visto che il mondo della musica è pieno di personaggi squallidi che si approfittano degli artisti alle prime armi mi sono fatto un’etichetta mia, la Ultimo Records.

Ultimo ha colto l'occasione anche per parlare del suo amore per Jaqueline Luna Di Giacomo. Il giovane e amato cantante ha svelato per la prima volta come ha conosciuto la figlia di Heather Parisi:

Ho visto la foto di una giacca disegnata da lei, con una pezza a forma di chitarra, e le ho scritto: “Vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour?”. Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America. Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America.