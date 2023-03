Ultimo e i rumors sulla fine della sua relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo: le foto parlano chiaro

Gossip TV

Nei giorni scorsi si sono diffusi i rumors sulla fine della storia tra Ultimo e la sua storica fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo. Ma come stanno le cose? Ecco la verità del cantante!

Il settimanale Chi aveva diffuso i rumors sulla separazione tra Ultimo e la storica fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della soubrette Heather Parisi. Tuttavia, l'informazione era alquanto nebulosa e non erano stati diffusi ulteriori dettagli sui motivi che avrebbero portato alla fine della storiattra i due. Ma come stanno davvero le cose?

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo si sono lasciati?

Ultimo è uno dei cantanti più noti del panorama musicale italiano, recentemente è stato uno dei concorrenti al Festival di Sanremo e ha un nutrito stuolo di fan che riempiono gli stadi per sentirlo cantare. Sulla sua vita privata è sempre stato molto riservato, ma dopo le insistenti voci di una rottura con Jacqeline Luna Di Giacomo, Ultimo ha deciso di esporsi in prima persona.

In occasione del compleanno della ragazza, infatti, il cantante ha pubblicato degli scatti in cui si mostra felice e sorridente con lei, abbracciati di fronte a un romantico panorama. Il post è stato pubblicato sul suo profilo Instagram per celebrare il compleanno della fidanzata e dalle foto è innegabile che i due siano felicemente fidanzati e che non ci sia nessuna crisi:

"Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me. Auguri bionda"

Questo l'augurio a corredo delle foto: perciò, altro che crisi, tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo l'amore è più forte che mai!