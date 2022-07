"Tua sorella Ilary è una mantenuta da vent'anni" e Meroly Blasi sbotta su Instagram

Gossip TV

La sorella minore di Ilary Blasi interviene sui social e difende Ilary.

Nell'affaire Totti-Blasi che da giorni è all'argomento più caldo dei media e i social italiani, l'opinione pubblica, come spesso accade interviene a gamba tesa senza sconti. Molti utenti del web si schierano da una parte e dall'altra senza essere particolarmente informati e dimenticando come in questo caso, che quella tra l'ex capitano giallorosso e la conduttrice romana è una separazione di fatto pacifica e una guerra.

La sorella minore di Ilary (l'altra, la maggiore, è in Tanzania con la conduttrice romana), ha voluto replicare ad un hater che ha duramente criticato la Blasi, difendendo l'amico storico della coppia, ovvero Alex Nuccitelli che negli ultimi giorni ha rilasciato diverse dichiarazioni sulla questione.

"A Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna", è stato il commento scritto in calce ad una foto postata da Melory su Instagram. "Lo conosco da 20 anni" è stata la replica di Meroly Blasi. E ancora: "Vergognati tu".

"Ma statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio…… famiglia Blasi!", ha proseguito l'hater al quale la sorella della Blasi: "Ma la smetti di dire stron***? Qual è il tuo problema?".