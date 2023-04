Totti-Blasi, assist per Francesco che stavolta replica iconicamente: "Il matrimonio si fa in due"

Gossip TV

L'epica frecciatina alla Blasi da parte dell'ex capitano giallorosso ai microfoni di Supertele.

Uno a uno, palla al centro. Si direbbe in un contesto sportivo molto conosciuto all'ex n10 della Roma, Francesco Totti che, nel corso dell'ultima puntata di Supertele sembra aver palesemente replicato alla sua ex moglie, Ilary Blasi con una epica frecciatina dopo quella della conduttrice all'Isola dei Famosi.

Francesco Totti: "Il matrimonio si fa sempre in due", l'ironica (ed iconica) risposta dell'ex capitano

La Blasi, nel corso del primo appuntamento con l'adventure game di Canale 5, dopo quasi un anno di assenza sul piccolo schermo e dopo la chiacchieratissima separazione con l'ex capitano giallorosso, non ha perso l'occasione per sferrare "un attacco" al suo ex, dichiarando:

Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c'è più" ha detto in apertura Ilary concedendosi un breve pausa per poi aggiungere: "Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ma si sa, per uno che va c'è sempre uno che arriva".

Ebbene, Francesco, grazie all'assist di un giornalista che nel corso della diretta del programma Supertele in onda su DAZN e condotto da Pierluigi Pardo, ha colto l'occasione per pareggiare i conti con la Blasi.

"Perché non è più un dirigente della Roma?" è stato chiesto a Totti

"Diciamo che il matrimonio si fa sempre in due, no?, ha replicato il Pupone sorridendo: "Non dipende da me. Io penso che mettersi seduti, prendere un caffè e parlare di tantissime cose si potrebbe fare" ha concluso l'ex capitano.

Attendiamo Ilary per la rimonta.