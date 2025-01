Tony Effe fa una dedica dolcissima a Giulia De Lellis, la coppia più innamorata che mai

Gossip TV

Giulia De Lellis e Tony Effe sono sempre più innamorati. Il rapper fa una dedica super romantica all'influencer su Instagram in occasione del suo compleanno.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono sempre più innamorati. La coppia è uscita allo scoperto e ora si scambia dediche e sostengo sui social, come nel caso dell’ultima foto pubblicata dal rapper nelle sue Ig Stories, che ha fatto battere il cuore ai loro fan. Ecco i dettagli.

Giulia De Lellis e Tony Effe sempre più innamorati

Grazie al ricevimento di matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Tony Effe e Giulia De Lellis hanno potuto trascorrere una serata a stretto contatto ed è scattata la scintilla dell’amore. La coppia ci ha messo qualche mese a decidere di venire allo scoperto, lasciando che i paparazzi li fotografassero ma senza mai parlare apertamente della relazione. Poi, improvvisamente, su Instagram sono apparse le prime foto di coppia di Giulia e Tony e così la relazione è diventata ufficialmente di dominio pubblico. Il rapper e la bella influencer sono molto innamorati, sembra che abbiano già trovato il loro nido d’amore a Milano, avvistati in diversi negozio di arredamenti per rendere unica la loro prima casa insieme, e Giulia va molto d’accordo con la famiglia di Tony tanto da pubblicare foto insieme alla nuova suocera.

C’è chi è pronto a scommettere che entro la fine dell’anno arriverà la proposta di matrimonio, notizia che renderebbe felice Giulia che non ha mai nascosto di credere fortemente nella favola d’amore, oppure chi suppone che i due vogliano prima allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè. Nel frattempo, tra una supposizione e l’altra, Giulia ha preso le difese di Tony quando è stato cancellato il suo intervento al concerto di Capodanno a Roma, sostenendolo nel concerto alternativo che è stato preso d’assalto dai fan e al quale hanno partecipato anche diversi colleghi. Ora è la volta di Tony dimostrare tutto il suo sostegno alla fidanzata con questa romantica dedica.

Giulia De Lellis sorpresa dalla dedica dolcissima di Tony Effe

Giulia De Lellis e Tony Effe formano una bella coppia e, nonostante le critiche iniziali per questo flirt, stanno dimostrando di essere davvero molto innamorati e partecipi delle reciproche vite e impegni. Mentre Giulia ha sostenuto il suo fidanzato durante la querelle per l’estromissione dal concerto di Capodanno a Roma, facendogli poi trovare sotto l’albero di Natale un bellissimo regalo ovvero una borsa di lusso Hermès personalizzata - per la quale ha speso ben 30mila euro - Tony ha deciso di congratularsi con Giulia proprio nel giorno del suo ventinovesimo compleanno. Grazie al suo abile marketing e ai prodotti formidabili che ha creato, infatti, De Lellis ha conquistato una fetta larghissima di pubblico con il suo brand Audrer e Sephora ha deciso di premiarla, esponendo i prodotti nei suoi store.

Questa davvero una conquista per un’imprenditrice del mondo del beauty e le esperte del settore lo sanno, nonché una sorpresa molto gradita perché il lancio nei negozio è arrivato proprio il giorno del suo compleanno. “La mia ragione di vita”, ha scritto Tony nelle su Ig Stories pubblicando una foto di Giulia nel negozio, vicino ai suoi amati prodotti. Una frase molto forte quella del rapper che ha fatto battere il cuore a tutti i fan della coppia e dimostra quanto i due siano innamorati. Voi cosa ne pensate?