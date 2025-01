Giulia De Lellis e la dedica a Tony Effe dopo le polemiche di cui è stato protagonista

Gossip TV

Giulia De Lellis ha condiviso sui social una dedica per Tony Effe, rapper e partner dell'influencer da diversi mesi. L'artista è stato coinvolto, recentemente, in alcune polemiche che hanno portato alla sua esclusione dal Concerto di Capodanno.

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno intrapreso una relazione da diversi mesi: i primi rumors su di loro sono iniziati questa estate e quello che sembra solo un flirt tipico della stagione estiva si è trasformato in una redazione che, almeno per ora, appare solida. L'influencer ha condiviso sui social una dedica per il rapper dopo le polemiche che l'hanno visto protagonista. Inizialmente, il rapper avrebbe dovuto prender parte al Concerto di Capodanno al Circo Massimo, ma una seconda istanza ha chiesto la sua esclusione dall'evento a causa dei testi delle sue canzoni, ritenuti misogini e violenti.

La notizia ha scatenato diverse polemiche e ha visto il sostegno al rapper da parte di numerosi artisti, come Mahmood ed Emma Marrone. La decisione definitiva dell'esclusione di Tony Effe dal Concerto di Capodanno a Roma ha poi spinto il rapper a una contromossa che si è rivelata vincente. Tony Effe ha infatti annunciato un concerto privato al Palasport di Roma la notte del 31 dicembre.

Grazie a una campagna di marketing accurata, l'evento è andato sold out quasi nell'immediato e il rapper ha ringraziato i fan per il sostegno che gli hanno dimostrato. A seguito del Concerto di Capodanno, infatti, il rapper ha postato sul suo account Instagram un ringraziamento speciale e nelle stories ha scritto un lungo messaggio per i suoi followers: "Sono stato al centro di polemiche pesanti, accusato di cose che non mi appartengono, ma voi nonostante tutto ci siete sempre. Sicuramente è più facile attaccare me che risolvere i veri problemi del nostro paese ed essere stato il capro espiatorio di questi dinosauri mi ha solo dato la forza di continuare a spingere sempre di più. Non ascolterò mai il giudizio di persone che non conoscono né me né la mia musica".

Dopo Tony Effe, anche Giulia De Lellis ha rotto il silenzio sulle polemiche di cui è stato protagonista il rapper e sui social ha postato una foto che la ritrae ai piedi del palco, dopo il Concerto di Capodanno dell'artista.

Nello scatto Giulia De Lellis e Tony Effe si baciano teneramente e l'influencer ha agiunto una semplice didascalia: "Dear January 1st". In questo modo Giulia De Lellis ha manifestato il suo sostegno al compagno, con cui vive una relazione da diversi mesi, ma si è anche augurata che la loro storia prosegua nel 2025.

L'influencer e il rapper si ritroveranno entrambi al Festival di Sanremo 2025, dato che Tony Effe è uno dei Big in gara e Giulia De Lellis sarà a Sanremo con un ruolo tutto per lei: l'influencer, infatti, farà parte del cast del DopoFestival, pronta a giudicare gli outfit dei concorrenti in gara e degli ospiti delle cinque serate del Festival.