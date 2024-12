Tony Effe, dopo l'esclusione dal Concerto di Capodanno a Roma, si esibirà in un evento indipendente

Gossip TV

Tony Effe non si esibirà più al Concerto di Capodanno a Roma, ma ha anticipato che sarà protagonista di un evento del tutto indipendente: ecco i dettagli della notizia.

Il caso Tony Effe è diventato virale nelle precedenti ore: il rapper, infatti, è stato escluso dal Concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma, suscitando un'ondata di polemiche e solidarietà da parte dei colleghi. Ma, a sorpresa, il rapper annuncia che la sera del 31 dicembre sarà protagonista di un suo evento.

Tony Effe, dopo l'esclusione dal Concerto di Capodanno, sarà protagonista di un evento tutto suo

Escluso dal Concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma, Tony Effe non si è però dato per vinto e ha annunciato a sorpresa che il 31 dicembre sarà protagonista di un evento tutto suo al Palaeur, dove qualche mese fa ha registrato il tutto esaurito. La decisione di escludere il trapper romano dal Concerto di Capodanno a Roma è arrivata dopo alcune critiche mosse al Campidoglio da alcuni esponenti politici del Pd, di Azione e Fdl.

Dietro la richiesta di escludere Tony Effe dal Concerto di Capodanno nella Capitale c'è la scelta di non dar visibilità ad artisti i cui testi sono considerati misogini e violenti verso le donne. Dopo ore di rumors, è arrivata la decisione, comunicata dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha riportato che non si tratta di censura, come hanno gridato indignati i colleghi artisti di Tony Effe, ma di non usare le risorse dell'amministrazione di Roma per portare sul palco del Circo Massimo un artista così divisorio e che avrebbe urtato la sensibilità del pubblico: "Abbiamo ritenuto opportuno chiedere un passo indietro, perché per noi il Concerto di Capodanno deve unire e non dividere la città".

Diversi gli artisti che hanno deciso di schierarsi dalla parte di Tony Effe e dimostrargli solidarietà rinunciando a esibirsi sul palco del Concerto di Capodanno: tra questi anche Mahmood e Mara Sattei hanno deciso di ritirarsi.

Tony Effe, polemiche e solidarietà per l'esclusione dal Concerto di Capodanno a Roma: arriva la replica del rapper

Il trapper Tony Effe è poi intervenuto sui social per dire la sua dopo l'esclusione dal Concerto di Capodanno a Roma: con un post, l'artista ha replicato alle accuse che gli sono state mosse, dichiarando:

"Sono sempre stato me stesso, non so fare l'attore. Faccio musica e la musica non può essere censurata, scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo. Grazie a tutte le persone e i miei colleghi che hanno preso posizione. 'Damme 'na mano' ci vediamo a Sanremo"

Tony Effe, infatti, sarà tra i trenta Big che a febbraio 2025 saliranno sul palco dell'Ariston. Ma, non solo: dopo l'esclusione dal Concerto al Circo Massimo, Tony Effe ha rivelato di star preparando un evento tutto suo al Palaeur, dove ha registrato il tutto esaurito questa estate. A rivelarlo è stato Adnkronos, che riporta che: "Tony Effe non lascia ma raddoppia. A quanto risulta all'Adnkronos, lo show di Capodanno del trapper ci sarà eccome. Ma non con l'organizzazione del Campidoglio e del sindaco Roberto Gualtieri. L'artista si prepara a salire per conto suo, come ha già fatto con successo qualche mese fa, sul palco del Palaeur e, considerato il clamore della vicenda, si preannuncia un altro soldout da record."