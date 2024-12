Concerto di Capodanno a Roma: Mahmood e Mara Sattei si ritirano dopo l'esclusione di Tony Effe

Gossip TV

La controversia è nata dopo che il Comune di Roma ha deciso di escludere Tony Effe dal concerto, in seguito alle critiche mosse contro alcuni testi delle sue canzoni, considerati misogini.

l Concerto di Capodanno al Circo Massimo, previsto per il 31 dicembre, si trova senza protagonisti dopo le polemiche che hanno coinvolto il rapper Tony Effe. La sua esclusione dall'evento ha spinto Mahmood e Mara Sattei a ritirarsi in segno di solidarietà verso il collega, lasciando l'evento senza il cast originario.

Concerto di Capodanno al Circo Massimo: Tony Effe escluso, forfait di Mahmood e Mara Sattei

Il sindaco Gualtieri ha spiegato la scelta con queste parole:

"Non si tratta di censura, ma dell’opportunità di utilizzare risorse pubbliche per un artista la cui presenza avrebbe diviso la città e urtato la sensibilità di molti. Il nostro obiettivo è che il Concerto di Capodanno unisca, non divida."

Tony Effe, dal canto suo, aveva cercato di placare le polemiche con un messaggio su Instagram:

"Sono onorato di essere stato scelto per cantare al Circo Massimo, nella mia città. Voglio ringraziare il Comune per questa opportunità. Rispetto e amo tutte le donne e mi dispiace che qualcuno pensi il contrario."

Mahmood tra i cantanti del concerto del 31 dicembre, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha espresso il suo disappunto per la situazione comunicando la sua decisione di escludersi dall'evento:

"Ho atteso fino all'ultimo, sperando in un esito diverso rispetto all'esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma. Ritengo che si tratti di una forma di censura. Per questo motivo, ho deciso di non partecipare. Sono fermamente convinto che l’arte debba essere libera di esprimersi: può essere oggetto di critiche, ma mai censurata."

Anche Mara Sattei ha annunciato la sua decisione di non esibirsi, sottolineando il valore della libertà artistica:

"Alla luce delle scelte fatte per l’evento, non salirò sul palco del Capodanno di Roma. Trovo ingiusto negare a un artista la possibilità di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione."

In una nota congiunta, Vivo Concerti, Friends&Partners e Pegaso Management, promoter e organizzatori dell'evento, hanno espresso "stupore e dispiacere" per la gestione della vicenda da parte del Comune, definendola un danno d'immagine per Tony Effe, uno degli artisti più apprezzati dell’anno. Anche Emma, Giorgia, Lazza e Noemi hanno espresso la propria solidarità al rapper. La vicenda, che ha portato Mahmood e Mara Sattei a ritirarsi, lascia il concerto di Roma senza i principali artisti e, a questo punto, c'è il rischio che l'evento annunciato con grande entuasiamo, venga annullato.