Tommaso Zorzi senza freni: la pensa come Stefano De Martino: "Andare dallo psicologo è..."

"La salute fisica include corpo e cervello" dice Tommaso Zorzi che discute di quanto sia importante riconoscere le proprie emozioni con l'aiuto di sedute di psicologia.

Se pensate che andare a parlare con uno psicologo sia qualcosa che non vi appartiene, siete legati a vecchi stereotipi e credete (sbagliando) di non averne bisogno. Un incontro saltuario da un professionista della salute mentale, quando non necessario con regolarità per qualche motivo preciso, dovrebbe essere obbligatorio per legge per tutti. Se la sanità pubblica ha previsto un medico di base per gli acciacchi fisici, dovrebbe esserci per i cittadini gratuitamente anche un medico per un controllo su ciò che ci passa per la testa, non essendo propriamente una questione secondaria la gestione delle infinite dinamiche stressanti e delle emozioni che la vita quotidiana ci mette davanti, dalle relazioni con parenti e affetti a quelle di lavoro, oltre a conoscere meglio se stessi.

Questo è quanto ha detto Stefano De Martino in una intervista con il Corriere della Sera alcuni giorni fa: "Vado dallo psicologo tutte le settimane. Si parla tanto di salute fisica, ci prediamo cura di noi stessi il 60-70% in più rispetto ai nostri genitori. Mi sembra stupido dedicare così poco tempo alla salute mentale". Non è ovviamente l'unico personaggio del mondo dello spettacolo a pensarla così e ora anche Tommaso Zorzi ha detto al sua.

Tommaso Zorzi: "Andare dallo psicologo è uno strumento, non una vergogna"

All'interno del programma di Radio101 condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Tommaso Zorzi ha detto queste parole: "Riconoscere di avere un problema è l’unico modo per curarlo, anzi, bisognerebbe incentivare le persone a essere più autoanalitiche e a rendersi conto di quando c’è più bisogno. Io sono stato molte volte dallo psicologo, poi ci sono stati momenti nei quali ho sentito di non averne più bisogno. Ora però sento di averne ancora bisogno e dalla settimana prossima tornerò dallo psicologo. Deve essere uno strumento che uno usa, non una vergogna. La salute fisica di una persona va considerata non solo dal fatto che abbia un bel fisico in costume da bagno, ma dal fatto che si prenda cura del suo corpo e del suo cervello".