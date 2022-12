Tommaso Zorzi, scivolone su una nota cantante provoca una bufera contro di lui

Gossip TV

Su Twitter, Tommaso Zorzi si è lasciato andare a un'infelice battuta sulla cantante Cristina D'Avena che ha generato una bufera di commenti negativi contro di lui. Ecco cos'è succeso.

L'ha detta davvero grossa Tommaso Zorzi: il noto conduttore di Drag Race Italia su Twitter ha pensato di dire la sua, in maniera scherzosa, sulla polemica che ha coinvolto la cantante Cristina D'Avena, la quale avrebbe accettato di aprire i festeggiamenti per i 10 anni di Fratelli d'Italia. Il conduttore e influencer ha pensato bene di scherzare sulla questione, scrivendo un commento sui social. Peccato, però, che non solo abbia commesso una gaffe, ma si sia attirato a sua volta diversi attacchi dagli haters del web.

Tommaso Zorzi ironizza "Volevo un gatto nero...", peccato che non sia di Cristina D'Avena la canzone

La scelta di Cristina D'Avena di cantare per il partito di Giorgia Meloni ha sconvolto non poche persone e macchiato i ricordi di un'infanzia passata a canticchiare le sue canzoni. Su questa situazione è intervenuto anche il conduttore Tommaso Zorzi, che pensava di scrivere un commento ironico, ma si è trattato in realtà di uno scivolone di vaste proporzioni.

Su Twitter, infatti, ha scritto: "Ora ho capito perché il gatto lo voleva nero", facendo riferimento alla nota canzoncina per bambini, diventata famosa allo Zecchino d'Oro nel lontano 1969 e cantata da Vincenza Pastorelli.

Certamente, Cristina D'Avena ha cantato diverse volte la canzone, ma non l'ha scritta di certo lei. Su questo scivolone, il popolo del web ne ha cantate - scusate il gioco di parole - di tutti i colori al povero influencer.

In molti hanno commentato che non soltanto aveva toppato nel riconoscere l'autrice del brano, mahanno anche accusato Zorzi di ipocrisia, dato che lui e Cristina D'Avena si sono conosciuti di persona e di certo il conduttore sa che tipo di donna e artista lei sia: "Invece di difenderla, hai preferito cavalcare l'onda della polemica sterile e degli insulti immotivati per poter avere della visibilità in più". Inoltre, come non dimenticare Tommaso Zorzi che scherzava e rideva con Giorgia Meloni al Maurzizio Costanzo Show, nonostante le diverse idee politiche.