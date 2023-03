Tommaso Zorzi rivela sui social di essere stato derubato: "Qualcuno è entrato in casa mia..."

Gossip TV

Tommaso Zorzi ha rivelato di essere stato derubato: a quanto pare qualcuno è entrato in casa sua e ha portato via degli oggetti. Vediamo cosa è successo.

Tommaso Zorzi, conduttore di Drag Race, ha rivelato sui social di essere stato vittima di un furto! Ieri sera era al concerto di Lizzo al Forum di Assago e quando è ritornato a casa si è reso conto che qualcosa non andava.

Tommaso Zorzi, il racconto del furto e la sensazione di paura

Il conduttore di Real Time ha rivelato con un video su Instagram che, al suo rientro, si è reso conto di essere stato vittima di un furto:

"Ho scoperto una cosa bruttissima, praticamente qualcuno che è entrato in casa mia, tipo ospite o amico di ospiti, mi ha rubato della roba... Questa è sensazione che provo anche spesso, ma non vuol dire che non sia una m****... La prima volta è successo con i ladri, questa volta con un idiota. Che nervi, ragazzi..."

Tommaso Zorzi ha rivelato di aver notato immediatamente la mancanza di alcuni oggetti da casa sua ed è così arrivato alla conclusione che qualcuno lo aveva derubato. Per fortuna sembra che anche se non sono ovunque, in casa sua ci sono diverse telecamere che potrebbero aver ripreso tutto. Provando a sdrammatizzare, il conduttore si è chiesto se non fosse il caso di metterle davvero ovunque e trovarsi così a vivere come nel Grande Fratello Vip:

"Che uno deve vivere come al GFVip perché c'è il rischio che ti rubino in casa? Già mi hanno rubato, adesso devo cercare di non farmi guastare l'umore. Però è difficile..."

Il conduttore ha rivelato di non aver dato feste in casa, perciò non si spiega come sia potuto succedere e soprattutto non sapere chi sia stato...