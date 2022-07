Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: reunion e pace fatta dopo il Grande Fratello Vip

Gossip TV

Al Gande Fratello Vip hanno dato spettacolo ma ora il loro rapporto è nuovamente saldo. Tommaso Zorzi e Giulia Salemi insieme, con i rispettivi partner, per una serata tutta da ridere.

Nella casa del Grande Fratello Vip si sono stuzzicati, mettendo in dubbio la loro amicizia, fino alla riconciliazione lontano dalle telecamere che dura ancora oggi. Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno deciso di improvvisare una piccola reunion nella casa milanese dell’influencer, cenando e divertendosi insieme ai rispettivi compagni Tommaso Stanzani e Pierpaolo Pretelli.

Gf Vip, Giulia e Tommaso a cena insieme!

Nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si sono resi protagonisti di diverse discussioni, tutte incentrate sul loro rapporto d’amicizia in crisi. La situazione sembrava ormai essere al limite, invece conclusa l’avventura a Cinecittà che ha premiato Zorzi con la vittoria, i due influencer hanno iniziato a fare timidi passi l’uno verso l’altra, fino a ricostruire un bellissimo rapporto di complicità. Tommaso, che recentemente ha fatto partire querele, ha invitato Giulia e il fidanzato Pierpaolo Pretelli, nonché suo ex coinquilino al Gf Vip, per una serata all’insegna del divertimento nell’appartamento milanese che condivide con il fidanzato Tommaso Stanzani.

Le immagini della serata trascorsa dalle due coppie hanno fatto divertire tantissimo i fan, soprattutto grazie alle coreografie improvvisate da Stanzani e immediatamente replicate, seppur non con lo stesso successo, dalla Salemi. Insomma, tra Tommaso e Giulia va tutto a gonfie vele, e lo stesso si può dire per le rispettive relazioni.

L’influencer italo-persiana è sempre più innamorata di Pierpaolo, con il quale spera di costruire una famiglia, ed è lanciata in tanti nuovi progetti con marchi prestigiosi ma anche nel merchandising della sua linea di beachwear. Zorzi è ormai uno dei volti più amati di Discovery, alla conduzione di diversi format tra cui il più seguito Drag Race Italia, che proprio in questi giorni vedrà il gieffino impegnato nelle riprese della seconda stagione.