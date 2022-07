Tomaso Trussardi contro Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: "A volte la migliore musica è il silenzio"

Gossip TV

Tomaso Trussardi si riaffaccia sui social e critica l’ex moglie Michelle Hunziker per il suo riavvicinamento a Eros Ramazzotti, che l'ha resa protagonista, insieme alla figlia Aurora, del videoclip di Ama.

Adesso che Michelle Hunziker sembra aver trovato la felicità dopo la dolorosa separazione dal marito Tomaso Trussardi, proprio quest'ultimo si mette a criticare aspramente la showgirl e conduttrice che lo ha reso padre di due meravigliose bambine, Sole e Celeste. Ma cosa è successo? E perché il figlio del fondatore della celeberrima casa di moda ha fatto sentire la propria voce?

Come gli appassionati di gossip sapranno senz'altro, Michelle ha un nuovo amore, o forse si tratta soltanto di una storia estiva. In vacanza in Sardegna la Hunziker ha conosciuto e si è invaghita del medico Giovanni Angiolini, con cui è stata paparazzata su un gommone in atteggiamenti decisamente affettuosi.

Angiolini è anche lui un personaggio conosciuto, perché nel 2018 ha guadagnato il titolo di Medico più bello d'Italia, riconoscimento pienamente meritato. Abbronzato e palestrato, Angiolini è chirurgo ortopedico e traumatologo, e la sua pagina Instagram è piena di sue foto in cui davvero non ha nulla da invidiare al Gerard Butler prima maniera, a cui, tra l'altro, un po' somiglia.

La rabbia di Tomaso Trussardi

Ma torniamo a Tomaso Trussardi, che dopo una lunga assenza dai social è tornato a parlare di sé e del suo ex matrimonio. In una storia di Instagram ha criticato non il recente flirt dell’ex moglie, ma il suo riavvicinamento a Eros Ramazzotti, che è stato il suo primo marito e da cui è nata Aurora. Nel suo criptico messaggio social, Trussardi ha citato un verso della canzone "Miserere" cantata da Zucchero e Luciano Pavarotti. "A volte la migliore musica è il silenzio" - ha scritto, aggiungendo: "Diciamo". Tomaso non fa il nome di Eros, e vorremmo tanto dirgli che fra Ramazzotti e la Hunziker c'è soltanto amicizia, ma l'uscita del videoclip di "Ama", che ha per protagoniste Michelle e Aurora, gli ha fatto davvero perdere le staffe. Nel brano, infatti, si parla non della società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel territorio di Roma, ma d'amore.