Tina Cipollari: 5 assurde curiosità sull'opinionista di Uomini e Donne

5 cose di cui forse non sei a conoscenza su Tina Cipollari, la storica e vulcanica opinionista di Uomini e Donne con un'infanzia complicata.

Conosciamo meglio Tina Cipollari attraverso cinque curiosità sulla sua vita!

1. Le umili origini

Tina Cipollari, pseudonimo di Maria Concetta Cipollari, è nata a Viterbo, nel Lazio, il 14 novembre del 1965, quindi è del segno dello Scorpione ed ha 59 anni. La sua famiglia d'origine è molto umile; come lei stessa ha raccontato, la madre si occupava della famiglia e parallelamente lavorava nei campi.

2. Il debutto a Uomini e Donne

Ha lavorato come impiegata in una società di costruzione, occupandosi della contabilità. Tuttavia, anche da adolescente ha fatto qualche lavoretto per togliersi dei piccoli sfizi, visto la sua famiglia non aveva grandi possibilità economiche. Ad esempio, in più di un'occasione ha venduto i fiori ai semafori con la madre. La svolta arriva nel 2001, quando approda sul piccolo schermo nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, per corteggiare Roberto Maltoni; poi diventa tronista, sceglie Daniele Scognamiglio, con il quale la storia d'amore si conclude nel giro di poco tempo. La conduttrice, però, avendola presa in simpatia ed avendo fiutato il suo potenziale, nel 2002 la fa diventare l'opinionista della trasmissione.

3. L'esperienza da conduttrice

Tra il 2005 ed il 2006 conduce un programma per delle televisioni locali, VipMania. Conclusasi questa sua esperienza da presentatrice, decide di prendersi un periodo di pausa dal lavoro per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia. Torna in TV nel 2008 nelle vesti di opinionista di Uomini e Donne.

4. Le canzoni e i libri

Ha pubblicato due singoli, Femme Fatale nel 2001 ed Hawaii nel 2002, e ben quattro libri. In collaborazione con l’amico Simone Di Matteo, scrive tre romanzi: nel 2013 Strane Forme, nel 2014 Miti e mitomani, nel 2015 No Maria, io esco!; nel 2022, invece, esce Piume di struzzo: Storia di una donna.

5. La vita sentimentale

Nel 2002 conosce il parrucchiere Ilio Cristian Maria, in arte Kikò, negli studi di Uomini e Donne, dove lei è opinionista e lui il corteggiatore della tronista dell'epoca. Nel corso di una puntata, Nalli dichiara di essersi innamorato della Cipollari: infatti, i due hanno iniziato a frequentarsi di nascosto. Dopo anni di fidanzamento, nel 2005 si sposano, hanno tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca. ma nel 2018 si separano. Nel 2020, invece, ha una relazione amorosa con un imprenditore Vincenzo Ferrara. Attualmente dovrebbe essere single.