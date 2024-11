This is Me, Giulia Stabile ripercorre la sua storia ad Amici: il bullismo, la vittoria, ma nessun accenno a Sangiovanni

Gossip TV

Giulia Stabile si è esibita a This is Me, speciale di Amici-Verissimo condotto da Silvia Toffanin. La ballerina ha ripercorso la sua esperienza nel talent di Canale 5, ma tra i tanti argomenti toccati nessun cenno alla storia d'amore con Sangiovanni.

Ieri sera, mercoledì 27 novembre, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata di This is Me, lo speciale di Amici-Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti provenienti dal talent show di Maria De Filippi anche Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 e amatissima ballerina del programma. Nel ripercorrere la sua esperienza nella trasmissione, dal bullismo subito prima di entrare, alle difficoltà iniziali e infine la vittoria, i fan hanno però notato un particolare. In tutti i filmati e nella conversazione con Toffanin non si è fatto alcun cenno a Sangiovanni.

This is Me, Giulia Stabile ripercorre l'esperienza nel talent: ma nessun accenno a Sangiovanni

Dopo l'esibizione di Gaia, di cui Giulia Stabile è grande fan, la ballerina è stata protagonista di un segmento dello speciale di This is Me, il programma che celebra i talenti nati ad Amici di Maria De Filippi. Ballerina versatile e dal carattere solare, Giulia è entrata nella scuola quando aveva solo 18 anni, ma per anni ha seguito Amici con i suoi genitori e la nonna. Dopo essersi presentata ai provini per ben due volte...ed essere scappata via la prima, per paura di fallire, Giulia è entrata nel talent e per lei è stato l'inizio di un percorso di grandi difficoltà, ma anche di rivincite, dopo aver subito per anni bullismo.

Come mostrato ieri a This is Me, il percorso di Giulia non è stato sempre semplice: le iniziali insicurezze della ballerina l'avevano, infatti, demoralizzata, ma con dedizione e pazienza, Giulia Stabile è arrivata alla vittoria di Amici 20, trionfando nella finale di maggio 2021. L'esperienza ad Amici è stata per lei l'inizio di una nuova vita, nella quale Giulia è stata in grado di trovare il suo riscatto personale, dopo aver subito bullismo per anni. Su questo tema, in più di un'occasione, anche dai suoi canali social Giulia ha sempre parlato e raccontato la sua esperienza, perché potesse aiutare altre persone che vivevano una situazione simile alla sua.

Ad Amici, nella casetta, Giulia ha scoperto anche l'amore con il cantante Sangiovanni e di lui, nei filmati mostrati non c'era alcuna traccia. Sul web, questo dettaglio non è passato inosservato e non sono mancati i meme ironici. Non è chiaro se la scelta di non mostrare il cantante di Amici corrisponda a un desiderio di rispettare la privacy di Sangiovanni - che da mesi si è preso una pausa dal mondo della musica e anche sui social per prendersi cura della sua salute mentale - o per una richiesta della ballerina. Con ironia, invece, Giulia ha commentato la sua cotta per il ballerino professionista Sebastian Melo Taveira e la delusione nello scoprire che all'epoca fosse fidanzato. Un rapporto che, ha raccontato la ballerina a Silvia Toffanin, è diventata una relazione colma di amore fraterno.

Giulia Stabile e Sangiovanni: dall'amore alla fine della storia e le accuse di tradimento

La storia d'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni è stata una delle più apprezzate tra quelle nate negli ultimi anni ad Amici di Maria De Filippi. La ballerina e il cantante si sono conosciuti nel talent e hanno vissuto insieme qualche anno d'amore e di serenità, concentrandosi sui rispettivi percorsi, ma vivendo il loro sentimento alla luce del sole.

I primi rumors di una crisi hanno iniziato a circolare già nel 2023 e nel corso di un'intervista a un noto giornale Giulia Stabile definì Sangiovanni "il suo primo amore", ma qualcosa nelle parole della ballerina fecero pensare ai fan che tra lei e Sangiovanni fosse già tutto finito. All'epoca si diffusero anche voci di un tradimento da parte del cantante. Voci che non sono mai state né confermate né smentite dai diretti interessati.

Sangiovanni è stato poi parte dei Big che si sono esibiti nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, portando un brano che sembrava una lettera d'addio alla ballerina. Sul pezzo, Finiscimi, Sangiovanni raccontò a Il Messaggero e a Il Fatto Quotidiano: "Avevo bisogno di liberarmi di alcuni sassolini che non mi facevano andare avanti. Questa è una ballata. [...] Racconta del mio ultimo addio alla persona che ho amato ma è anche un invito alla mia generazione a cambiare e a crescere. È una canzone più dolce che triste”.