Teo Mammucari: ecco cosa è successo durante l'intervista a Belve

Il conduttore, dopo appena 5 minuti di intervista, ha deciso di lasciare lo studio del programma di Rai2, condotto da Francesca Fagnani.

Come anticipato nella serata da Davide Maggio, il conduttore Teo Mammucari ha abbandonato improvvisamente la registrazione della sua intervista con la giornalista Francesca Fagnani, lasciando il pubblico di Belve incredulo mentre si alzava dal caratteristico sgabello dello studio.

Teo Mammucari e i retroscena nella sua intervista a Belve

Nelle ultime ore, La Repubblica ha svelato ulteriori dettagli su quanto accaduto, ricostruendo la dinamica degli eventi che hanno portato a questo colpo di scena. Secondo il quotidiano, Mammucari avrebbe mostrato segnali di disagio sin dall'inizio, manifestando un'evidente reticenza nel rispondere alle prime domande poste dalla conduttrice. A quanto pare, uno degli elementi che avrebbe scatenato la sua irritazione sarebbe stato il formale "lei" utilizzato dalla Fagnani, in contrasto con il più amichevole "tu" usato in precedenza.

Il clima si è fatto teso fin dai primi scambi, con Mammucari che avrebbe interrotto la giornalista con un tono pungente: "Ma perché mi dai del lei, se prima mi davi del tu?". Il suo atteggiamento è parso da subito difensivo, con frasi come: "Ma che domande mi fai?", lasciando poco margine per un dialogo disteso.

Secondo chi era presente in studio, l'atmosfera era diventata surreale, quasi un confronto ostile piuttosto che un'intervista. Dopo appena cinque minuti di tensione crescente, Mammucari ha deciso di porre fine al botta e risposta: "No, guarda basta, me ne vado", ha dichiarato prima di abbandonare lo studio.

Nonostante l'episodio controverso, alcune indiscrezioni suggeriscono che l’intervista potrebbe comunque andare in onda, dato che il conduttore avrebbe firmato la liberatoria per l’utilizzo delle immagini. Nella puntata in onda martedì 10 dicembre di Belve non ci sarà solo Mammucari e la sua breve intervista, nella prossima puntata del programma di Rai2, Francesca Fagnani intervisterà anche Valeria Bruni Tedeschi, Tina Cipollari ed Elena Sofia Ricci.