Temptation Island, Vittoria e Daniele sempre più distanti: quand'è che l'amore diventa un'abitudine scontata?

Nella quarta puntata di Temptation Island, Vittoria e Daniele sono apparsi più distanti che mai. Vediamo insieme cosa è successo!

Temptation Island ha superato il giro di boa della terza puntata, per regalare al pubblico di Canale5 una quarta puntata ricca di colpi di scena. Filippo Bisciglia ha accompagnato spettatori e spettatrici nel viaggio dei sentimenti delle quatto coppie rimaste - tre se contiamo l'uscita di scena di Giuseppe e Gabriela.

Temptation Island, tra Vittoria e Daniele la distanza aumenta: il loro amore è solo un'abitudine scontata?

Oltre al falò sconvolgente di Giuseppe e Gabriela, che ha deciso di perdonare il fidanzato e ricominciare con lui, il pubblico ha assistito all'aumento della distanza tra altri due concorrenti: Vittoria e Daniele. I due, infatti, sono sempre più lontani l'uno dall'altra e non sembrano intenzionati a riavvicinarsi. Durante il pinnettu, Daniele ha assistito al continuo contatto fisico tra la fidanzata e il tentatore Edoardo: un continuo cercarsi e accarezzarsi, anche sotto le coperte, un'intimità che non è sfociata in baci dietro porte chiuse, ma che non per questo sembrava meno dolorosa da sopportare.

Daniele non riusciva a credere a ciò che vedeva e, una volta uscito dalla capanna, ha esternato agli altri fidanzati i suoi pensieri:

"Ha passato metà del percorso a insultarmi e, ora, è partita a bomba. Si è avvinghiata in quanta con uno. Non ha mai parlato della coppia, no, prima gli insulti e poi l'approccio fisico a un altro. Questo solo sa fare. Ha fatto molto di più di quello che ho fatto io. Almeno io con Benedetta ci parlo e mi confido, lei, invece..."

Gli approcci di Vittoria con Edoardo sono aumentanti, tanto che Filippo Bisciglia ha mostrato un video alquanto inequivocabile a Daniele, durante il falò dei fidanzati. Le immagini che scorrevano sullo schermo hanno infastidito Daniele, che si è detto "schifato da ciò che c'era in quel video" e lo ha portato a domandarsi se davvero Vittoria sia la donna della sua vita:

"Sono venuto qui per capire se con lei era possibile un figlio, anche se per me non c'erano i presupposti. Sono geloso? Mi dà fastidio vederla con un altro, mi fa proprio schifo. Non sto tentanto nessun approccio fisico con Benedetta, parliamo e basta. Già con il video del pinnettu ero incerto, ora sto seriamente pensando a cosa fare. Ora, la faccenda del figlio è messa da parte, io devo capire se voglio stare con lei oppure no. Dopo quello che ho visto e sentito è subentrata questa domanda"

Quando è arrivato il turno di Vittoria, la fidanzata si è mostrata calma e impassibile di fronte ai dialoghi - imbarazzati e pudici - di Daniele con la tentatrice Benedetta. Il concorrente - il Lenticchio 2.0 come lo ha soprannominato il web - sembra in soggezione di fronte alla bionda single e anche se la vicinanza fisica tra i due è aumentata, a colpire sono state le confessioni che ha elargito alla tentatrice:

"Con te sto bene, sono me stesso. Invece, con lei mi sembra che qualsiasi cosa faccia o dica, a lei dà fastidio."

Nonostante Vittoria borbottasse sotto i denti quanto fosse s***** il suo fidanzato, non è emersa alcuna gelosia nei suoi confronti: anzi, sembrava quasi sollevata che anche Daniele stesse cercando l'approccio con la single, tanto che alla fine del falò delle fidanzate ha ammesso qualcosa di sconvolgente:

"Un po' me l'aspettavo. All'inizio manteneva le distanza, io no. I primi giorni mi ero ripromessa di non cercare le attenzioni, ma poi diventa difficile rinunciare alle carezze e mi sto avvicinando a una persona e la sto conoscendo. E penso che lo abbia visto anche lui e che ci sia stato male. Ero entrata con una convinzione: che lui fosse innamorato di me, ma ora mi sto rendendo conto di tante cose. Inizio a valutare le ipotesi che la nostra sia solo abitudine di stare insieme, perché non mi sta mancando come pensavo. A oggi, mi spaventa più tornare a quello che avevo prima che stare da sola"

Con queste premesse alla mano, ma come può una coppia così parlare di figli? Daniele ha rivelato che durante le fasi iniziali della conoscenza, Vittoria gli rivelo che entro due anni avrebbe voluto un figlio, mentre per il ragazzzo al momento non è qualcosa di fattibile: troppi litigi e troppa incertezza. E ha ragione: al di là del fastidio provato nel vedere la propria metà scherzare con persone diverse, se Daniele ha ammesso di aver cambiato ancora di più idea su di loro, Vittoria, invece, è sembrata quasi indifferente. Un'indifferenza che l'ha portata a dichiarare che ciò che la unisce al fidanzato potrebbe essere più abitudine che altro.

E non dovrebbe neppure sorprenderci troppo, dato che a parte litigare i due sono praticamente due estranei. Più che di amore, qui, è oramai chiaro c'è di mezzo solo la noia e la consapevolezza che quello che li lega è dettato più dall'abitudine di vivere insieme che da altro. E, purtroppo, bisogna dirlo, ma la noia è anche ciò che caratterizza i loro momenti: non hanno abbastanza verve da diventare meme per i social - il pinnettu di Daniele si è movimentato con il commento scioccato di Manuel sulla "mano ballerina" di Vittoria - nessuno dei due sta acquisendo quella consapevolezza di meritarsi di meglio (vedi Francesca, autentica vincitrice del programma), né sono particolarmente interessanti da generare hype sulla loro situazione. Come finirà la loro storia? Non lo possiamo dire con certezza, ma abbiamo il sospetto che persino nel suo finale la coppia potrebbe risultare noiosa e prevedibile.

