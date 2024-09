Temptation Island, una segnalazione svela l'epilogo della coppia formata da Federica e Alfonso!

Gossip TV

Federica e Alfonso sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island e da una segnalazione arrivata agli esperti di gossip del web sembra che sia stato già svelato l'epilogo della loro storia.

La nuova edizione di Temptation Island è ripartita ieri, martedì 10 settembre, su Canale5 e le coppie presentate hanno già fatto discutere molto sui social. In particolare, Federica Petagna e Alfonso D'Apice hanno acceso le polemiche e l'indignazione del web per le dinamiche tossiche e problematiche con cui vivono la loro storia. Ma una segnalazione avrebbe già svelato quale sarà l'epilogo della loro relazione.

Temptation Island, Federica e Alfonso: una segnalazione svela come finirà la loro relazione

Federica e Alfonso sono una coppia da 8 anni: un dato che ha provocato l'indignazione sul web, perché se la matematica non è un'opinione, allora, Federica, che ha 20 anni, ha iniziato una storia con lui quando aveva appena 12 anni. E, in questi 8 anni, Alfonso le ha impedito di godersi anche le più semplici gioie della vita, come mangiare una pizza con le amiche o organizzare con loro una vacanza.

L'eccessiva gelosia del fidanzato ha spinto Federica a scrivere alla redazione del docu-reality perché vorrebbe che Alfonso realizzasse che la loro relazione non può continuare così. Durante la prima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia le prime dinamiche che entrambi hanno creato nei rispettivi villaggi hanno già messo a rischio la presunta stabilità di coppia e sono molti sui social che sperano che Federica decida di vivere da sola, senza Alfonso alla fine del suo viaggio nei sentimenti.

E, forse, questo desiderio dei fan sarà esaudito, perché una segnalazione diffusa da Deianira Marzano svelerebbe il destino della coppia formata da Federica Petagna e Alfonso D'Apice. Secondo questa indiscrezione, infatti, Federica avrebbe deciso di lasciare Alfonso e sarebbe diretta a Milano da sola:

"Ti posso dare per certo tramite parenti in comune che sono usciti separati e lei in questi giorni salirà anche a Milano, sola!"

Temptation Island, Federica e Alfonso sono un chiaro esempio di amore tossico

Federica e Alfonso hanno attirato l'attenzione del web con la loro relazione tossica: fidanzati da giovanissimi, i due hanno vissuto a stretto contatto, trascorrendo insieme ogni vacanza e momento. Ma, mentre Alfonso si è concesso gite fuori porta con gli amici - anche se solo per seguire le trasferte del Napoli - Federica ha vissuto questi 8 anni senza poter uscire con le amiche, neppure per una pizza o un gelato, o poter andare in vacanza insieme.

A sconvolgere è stato anche il controllo sull'abbigliamento di Federica: Alfonso, infatti, già nel video di presentazione, ha criticato la scelta della fidanzata di portare in valigia con sé diversi abiti, secondo lui inadatti alla permanenza in Sardegna. Durante la prima puntata, Federica ha poi indossato dei costumi a due pezzi sgambati e ha ammesso che Alfonso le ha sempre impedito di vestirsi così:

"Mi ha sempre fatto comprare dei costumi da nonna e adesso di nascosto li ho presi un po’ diversi. Mi sono svegliata"

La ragazza ha infatti rivelato di aver portato in valigia dei costumi nuovi, che Alfonso non ha mai visto e che finalmente si è sentita libera di indossarli. Le loro dinamiche di coppia hanno scosso profondamente i fan di Temptation Island, provocando una forte reazione sul web e in molti ritengono che un amore così tossico e malsano debba terminare al più presto.

