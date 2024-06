Temptation Island, una delle tentatrici non sarebbe single: spunta una segnalazione!

Gossip TV

Alla vigilia della nuova edizione di Temptation Island spunta una segnalazione su una delle tentatrici: a quanto pare, la ragazza in questione non sarebbe davvero single...

La nuova edizione di Temptation Island inizierà domani sera, giovedì 27 giugno, ma il reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia è ancora sommerso da segnalazioni e indiscrezioni, prima ancora di partire. L'ultima riguarda, invece delle coppie, una delle tentatrici che sono state presentate e che parrebbe non essere single come richiederebbe il suo ruolo...

Temptation Island, arriva una segnalazione su una delle tentatrici...

Il reality delle tentazioni estive condotto da Filippo Bisciglia sta per iniziare e dopo aver mostrato le 7 coppie che si metteranno alla prova nel lussuoso resort in Sardegna, ieri sono state svelate anche le tentatrici e i tentatori di questa nuova edizione e che vivranno a stretto contatto per 21 giorni con i partecipanti al programma, mettendo alla prova la loro fedeltà e le loro relazioni.

Su una delle tredici tentatrici è arrivata qualche ora fa una segnalazione lanciata da Deianira Marzano, l'esperta di gossip. Dal suo account Instagram, infatti, Deianira ha pubblicato una segnalazione su una delle ragazze che avrà il compito di tentare i fidanzati che parteciperanno al programma. La segnalazioni riguarda Marta, 33 anni, originaria di Lucca, laureata in design e ristoratrice. A quanto pare, la ragazza non sarebbe davvero single come richiederebbe il suo ruolo, stando a ciò che è stato svelato nella segnalazione.

Infatti, pare che il ristorante gestito dalla ragazza sarebbe in realtà sotto la supervisione del fidanzato di Marta: a svelarlo è stato un utente che ha scritto direttamente alla gossippara per raccontarle ciò che sapeva. Sembra, infatti, che Marta e il suo ragazzo gestiscano insieme il ristorante in questione e che presto sarebbero partiti per un viaggio insieme:

"Marta la tentatrice di Temptation Island è fidanzata. Conosco il suo ragazzo, vivono nella mia città e hanno un ristorante insieme. Sono stata al loro ristornate un mese fa e mi disse lui che partivano il giorno dopo per un viaggio!"

Temptation Island, tutto sulle tentatrici di questa edizione!

Questa è solo l'ultima delle segnalazioni che sono arrivate sulla nuova edizione di Temptation Island, anche se quelle precedenti riguardavano tutte le coppie del programma. Sulle altre tentatrici, per ora, non sembrano essere giunte particolari indiscrezioni: si tratta di 13 ragazze tra i 21 e i 33 anni, provenienti da diverse città d'Italia e ognuna con un background molto diverso.

Tra loro, nessuna sembra essere legata al mondo della Fascino, mentre tra i tentatori ci sono Carlo Marini, ex corteggiatore di Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne, e Maicol Bei, figlio di una nota dama del trono over, Anna Tedesco. Anche quest'anno, le coppie che prenderanno parte al programma non saranno composte da vip ma da persone comuni.

Le coppie che parteciperanno al docu-reality prodotto dalla Fascino quest'anno sono sette: Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Gaia e Luca e infine la settima e ultima coppia composta da Lino e Alessia.

