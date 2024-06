Temptation Island: tra i tentatori un ex corteggiatore di Uomini e Donne e il figlio di una nota dama del trono over

Gossip TV

Tra i tentatori della nuova edizione di Tempation Island, un ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne e il figlio di un'ex dama dell'over, Anna Tedesco.

Giovedì 27 giugno 2024, in prima serata su Canale 5, al via la nuova attesissima edizione del docu-reality Temptation Island, che torna a grande richiesta sugli schermi della rete ammiraglia Mediaset, condotto, per la nona volta, da Filippo Bisciglia narratore del programma, pronto ancora una volta a raccontare le emozioni, le paure, i dubbi, le mancanze e ogni sfaccettatura del rapporto di coppia dei 14 protagonisti -non sposati e senza figli in comune - di questo viaggio nei sentimenti.

Temptation Island, tra i single tentatori, il figlio di Anna Tedesco e l'ex corteggiatore di Manuela Carriero

Nella giornata di ieri sono stati ufficialmente presentati anche i 13 tentatori e le 13 tentatrice della nuova edizione. Saranno loro a mettere alla prova i sentimenti dei fidanzati e fidanzate reclusi nei rispettivi villaggi. Per quanto riguarda i tentatori, ci sono due volti da segnalare che riguardano il dating show di Uomini e Donne. Uno è Carlo Marini, ex corteggiatore di Manuela Carriero, tronista nella prima parte della stagione e l'altro è Maicol Bei, figlio di una nota ex dama del trono over, Anna Tedesco. Quest'ultimo, 28 anni, originario di Gubbio è un operaio metalmeccanico. Ha 2 gatti. Ama la fotografia, viaggiare, nuotare, andare in palestra e giocare a tennis. È molto legato alla mamma Anna. Carlo, 28enne di Porto San Giorgio, è un imprenditore che gestisce diverse case vacanza. Gioca a calcio, va in palestra e gioca a tennis.

Temptation Island ci aspetta giovedì con la prima puntata della nuova edizione. Il popolare docu-reality è basato sul format olandese Blind Vertrouwen (tradotto come Fede Cieca) .Andato in onda per la prima volta nel 2014, il programma è prodotto da Fascino PGT e trasmesso su Canale 5. Il programma coinvolge diverse coppie di fidanzati che decidono di mettere alla prova la loro relazione. Le coppie vengono separate e trascorrono alcune settimane in un villaggio turistico, dove vengono tentati da un gruppo di single del sesso opposto. Durante questo periodo, i partecipanti vivono separatamente, le donne in una parte del resort e gli uomini in un'altra, e trascorrono il tempo con i tentatori e le tentatrici. L'obiettivo principale del programma è verificare la solidità dei legami sentimentali delle coppie. I partecipanti devono affrontare tentazioni e situazioni che mettono alla prova la fiducia e la fedeltà nei confronti del loro partner. Periodicamente, i partecipanti partecipano al "falò", un momento in cui vedono video di ciò che il loro partner ha fatto durante il soggiorno con i single. Al termine le coppie si ritrovano nel falò definitivo e decidono le sorti della loro relazione.

