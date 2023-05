Temptation Island torna in onda, Filippo Bisciglia: "Sono emozionato"

Gossip TV

Dopo un anno di pausa, lunedì 26 giugno su Canale 5, tornerà in onda Temptation Island. L'intervista a Verissimo del conduttore, Filippo Bisciglia.

"Sono pronto a fare il viaggio nei sentimenti e non vedo l’ora di partire. Sono tanto emozionato" con queste parole, Filippo Bisciglia ha parlato a Verissimo dell'atteso ritorno del reality dei sentimenti Tempation Island che dopo un anno di pausa, tornerà in onda a partire da lunedì 26 giugno prossimo, in prima serata su Canale 5.

Più che altro mi è mancato lo scorso anno - ha dichiarato Filippo nel talk show di Silvia Toffanin - Ho sentito il calore del pubblico, delle persone per strada, quando le incontravo mi chiedevano sempre “dove siete, ci mancate, tornate al più presto”. Siamo pronti a tornare. Mi sono anche messo a dieta. Stavo sopra i sette chili. Siamo carichissimi! Non vediamo l’ora di tornare!"

Parlando del grande successo del programma, Bisciglia ha paragonato il docu- reality ad una fiction che tiene con il fiato sospeso fino all'ultima puntata:

"Per quanto sia bello il montaggio, per come vengono raccontate le storie, alla fine rimani appeso. Vuoi sempre sapere come andrà a finire. Insomma è una fiction!"

Filippo, ha parlato anche di Pamela Camassa, tra i protagonisti dell'attuale edizione dell’Isola dei Famosi, sua compagna di vita da ormai 15 anni

"Pamela mi manca. Lei è il mio 51%. Non è il 50%, di più. Pamela è una ragazza semplicissima. Bellissima e semplicissima. La prima volta che l’ho vista ho detto “questa è finta!” Aveva 23 anni appena compiuti. Se è bella adesso, immaginate prima a 23. Troppo dolce. Crisi? In 15 anni succede di tutto, però oggi sono qui a raccontare, quindi è andato tutto bene."

La coppia non ha mai avuto figli. A tal proposito,il conduttore, ha dichiarato:

"Diventare papà? Ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo ultimamente è “ma non sono troppo grande adesso?” Mi faccio tutti i conti. Avrei voluto farlo prima sinceramente. Avrei avuto adesso un figlio di 10 anni. Penso che sarebbe stato meglio, però dai vedremo.."

