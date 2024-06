Temptation Island, spuntano le cifre che guadagnano le coppie, i tentatori e le tentatrici

Gossip TV

Giovedì 27 giugno, inizierà ufficialmente la nuova, attesissima edizione di Temptation Island. Vi siete mai chiesti quando guadagnano i protagonisti del docu-reality di Canale 5?

Temptation Island: quanto guadagnano i protagonisti? Ecco le cifre

Sono stati tanti i provini per selezionare i protagonisti che oltre alla popolarità sono motivati anche dal cachet per poco più di due settimane di registrazioni. Vi siete mai chiesti quando guadagno i protagonisti del docu-reality di Canale 5? Ebbene, secondo quanto ha riportato di recente Dagospia, le cifre non sono affatto male considerando anche che nei villaggi non c'è praticamente nulla da fare se non prendere il sole e fare amicizia intrattenendosi in chiacchere e cambiandosi confidenze. Riguardo ai guadagni che ogni coppia riesce a ottenere partecipando a Temptation Island, è interessante notare che, oltre al compenso offerto da Mediaset, vi sono notevoli entrate aggiuntive provenienti da ospitate e sponsorizzazioni sui social media.

Secondo quanto riportato da Dagospia le coppie partecipanti, escludendo vitto e alloggio presso il lussuoso resort in Sardegna dove soggiornano per circa tre settimane, guadagnano tra i 1800 e i 2600 euro per la loro partecipazione a Temptation Island. Per quanto riguarda le tentatrici e i tentatori, le cifre, sempre secondo il portale, sarebbe le stesso dei fidanzati. Le registrazioni nel villaggio hanno una durata di una ventina di giorni e successivamente le coppie si rivedono dopo un mese per fare il punto della situazione con Bisciglia, il timoniere del docu-reality prodotto dalla Fascino.

Per quanto riguarda il conduttore, Filippo Bisciglia, sembra che il suo compenso per ogni stagione si aggiri intorno ai 50.000 euro. A questa cifra si aggiungono naturalmente i guadagni provenienti dalle pubblicità. Al settimanale Chi, il conduttore ha svelato che in parecchie occasioni si è dovuto trattenere nel dire ciò che veramente avrebbe voluto:

Io sono super partes, devo esserlo per forza, sono quello che modera, però in alcuni casi vorrei tanto poter dire la mia, ma sarebbe un altro programma, devo lasciar parlare loro, dare spazio a loro, certo, l’ammetto, mi sono morso in parecchie circostanze la lingua [...] Se uno viene qua per fare televisione, sbaglia. Chi partecipa al programma sa bene che verranno messi in gioco i sentimenti. Loro devono essere pronti a mettersi in discussione.

