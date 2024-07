Temptation Island, spunta una segnalazione sul destino di Alex e Vittoria: ecco cosa è successo!

Gossip TV

Spunta una segnalazione con tanto di foto del destino di una delle coppie di Temptation Island, quella formata da Vittoria e Alex! Ecco cosa sappiamo!

Temptation Island sta per giungere al termine: le ultime due puntate del reality estivo andranno in onda mercoledì 24 e giovedì 25 luglio 2024 su Canale5 e scopriremo finalmente quale sarà il destino dei protagonisti di questa edizione. Tuttavia, in attesa degli ultimi due appuntamenti della stagione, una foto e una segnalazione sembrano anticipare cosa succederà tra Vittoria e Alex.

Temptation Island, una foto svela cosa succederà a Vittoria e Alex

L'undicesima stagione del reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia sta per volgere al termine e tra mercoledì e giovedì scopriremo cosa succederà alle 6 coppie ancora presenti in Sardegna. Tra loro, è ancora in sospeso cosa succederà tra Alex e Vittoria, tuttavia, una segnalazione con tanto di foto sembra anticipare quale sarà l'epilogo dei due fidanzati. Su di loro si erano diffuse in passato diverse segnalazioni: Vittoria e Alex sembravano infatti una coppia totalmente fake, ma le voci sono state smentite.

Vittoria ha scritto alla redazione di Temptation Island per partecipare con Alex, da cui si sente trascurata e incompresa. Nel video di presentazione, Vittoria ha dato prova delle numerose occasioni in cui Alex l'ha trattata con indifferenza e sembra che una volta entrati nel villaggio delle fidanzate il ragazzo si sia completamente dimenticato di lei.

Infatti, Alex si è avvicinato molto alla single Nicole e ha anche svelato alcuni retroscena su ciò che lui e i suoi amici pensano realmente di Vittoria. Le parole crudeli del fidanzato hanno spezzato il cuore alla ragazza, la quale ha preferito non interagire molto con i tentatori da cui era circondata.

Temptation Island, cosa ne sarà di Vittoria e Alex?

Vittoria chiederà sicuramente spiegazioni ad Alex per il suo comportamento e lo esorterà a lasciarla andare, dato che è più che evidente che tra i due non c'è nessun tipo di affetto. Tuttavia, per sapere cosa succederà dovremo aspettare le puntate di mercoledì e giovedì, anche se nelle scorse ore si è diffusa una segnalazione sulla coppia e su quello che sembra essere il destino di Alex e Vittoria.

La notizia, con tanto di foto, è stata diffusa dall'esperta di gossip Deianira Marzano: a quanto pare, Alex alla fine avrebbe lasciato Vittoria, visto che il ragazzo è stato avvistato a una festa ad Albenga senza Vittoria e in compagnia di una ragazza bionda:

"Alex di Temptation Island avvistato ad Albenga alla festa con uan ragazza bionda"

Sebbene nella foto non ci siano atteggiamenti tra i due che facciano pensare a un qualche tipo di rapporto che vada oltre la conoscenza e l'amicizia, i fan credono che questa sia la prova che tra Alex e Vittoria finirà tutto nelle prossime puntate.

