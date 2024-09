Temptation Island, spunta la prima segnalazione su Federica: ecco di cosa si tratta!

Gossip TV

Federica è una delle nuove protagoniste di Temptation Island e a distanza di pochi minuti dal video di presentazione è già spuntata una prima segnalazione su di lei!

Poche ore fa è stata annunciata la sesta coppia della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda a partire da martedì 10 settembre 2024 su Canale5. La coppia in questione è formata da Alfonso e Federica e su quest'ultima è già apparsa la prima segnalazione.

Temptation Island, spunta una segnalazione su Federica

Con un video sui canali ufficiali della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia è stata annunciata la sesta coppia del programma: si tratta di Alfonso e Federica che hanno deciso di mettere in gioco la loro storia nel docu-reality delle tentazioni e dei sentimenti.

Dopo neppure qualche ora, sulla ragazza è già spuntata la prima segnalazione: a riportarla è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato un messaggio di un utente che sta già facendo discutere. A quanto pare, la fidanzata di Alfonso avrebbe da sempre avuto mire da personaggio televisivo e vorrebbe entrare in un programma tv, perciò, l'accusa che è piovuta su di lei riguarderebbe la motivazione con cui ha deciso di scrivere al programma.

Infatti, secondo la segnalazione, Federica avrebbe scritto a Temptation Island solo per popolarità, in modo da entrare in un programma tv:

"Abita proprio vicino a me, questa la conosco da piccola, facevamo danza insieme. Sempre stata una fanatica e credo sia andata più che altro perché ha sempre avuto il sogno della tv e dell'influencer. 100% andata solo per farsi conoscere"

Temptation Island, chi sono Alfonso e Federica, la sesta coppia del programma

La sesta coppia della nuova edizione di Temptation Island è stata annunciata sui canali social del programma: Alfonso e Federica sono giovanissimi, ma sono una coppia già da 8 anni. A scrivere alla redazione è stata proprio Federica, a causa dell'eccessiva gelosia di Alfonso. Nel video di presentazione, la ragazza afferma:

"Scrivo io a Temptation Island perché tant’è cose non le ho fatte perché lui non me le permette, ad esempio andare a mangiare una pizza con le amiche, andare a mangiare un gelato, andare a ballare cosa impossibile, o anche una vacanza sono cose che non ho mai fatto, se non con lui"

Una storia che ai fan ha già riportato alla memoria Jenny Guardiano e Tony Renda, dell'ultima edizione. E a giustificare le sue azioni è intervenuto Alfonso, che ha ammesso di voler partecipare al docu-reality per comprendere se può fidarsi o meno di Federica:

"Accetto di partecipare perché sono consapevole di essere molto geloso, non penso però di sbagliare, quindi voglio capire se posso fidarmi di lei"

