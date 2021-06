Gossip TV

Sofia Calesso, ex partecipante di Temptation Island 8, critica la romana, protagonista dell'ultima edizione del Gf Vip.

Tra pochi giorni tornerà in onda il programma cult dell'estate di Canale 5. Filippo Bisciglia ci condurrà nella nuova edizione del reality delle tentazioni Temptation Island, il cui debutto avverrà mercoledì 30 giugno 2021 dando il via alla nona edizione.

Temptation Island, Sofia: "Ho criticato Carlotta Dell’Isola non il reality"

Una delle protagoniste dell'edizione della scorsa edizione Sofia Calesso che ha partecipato in coppia con Alessandro Medici, ha voluto precisare alcune sue dichiarazioni sul docu-reality di Mediaset. Intervistata da Fralof per PiùDonna, la 31enne umbra ha dichiarato:

"Ci tenevo a precisare che se uno avesse detto l’intervista ufficiale io ho detto che è un’esperienza che vorrei rifare, che ci ho lasciato il cuore, ma è normale che ci sono situazione che escono fuori in un certo modo. Da fuori si vedono solo le discussioni della coppia, non quello che accade 24 ore su 24, quando a volte ci si fa un’idea sbagliata. Ma questo non esclude che io stimo molto il programma e la produzione e che in Sardegna, a Temptation Island, ho lasciato il cuore. E’ normale che rivedendomi ho pensato che lo rifarei in maniera diversa, ma forse questo accadrebbe altre 100 volte. Ma ci tengo a specificare che mi sono lamentata soltanto riguardo il caso Carlotta Dell'Isola, per tutto il resto non ho nulla da ridire sul programma."

Sofia ha annunciato che presto parteciperà a un nuovo reality show al fianco nuovamente del suo fidanzato Alessandro:

"Siamo pronti a fare una nuova esperienza. Un reality che faremo con persone di Uomini e Donne, la Pupa e il Secchione, Grande Fratello, persone conosciute. Saremo all’interno di una villa e ci saranno varie prove da affrontare sia come persona che come coppia. Ci saranno molte belle donne e io ho ancora le mie paure da affrontare, quindi voglio vedere cosa accadrà anche sotto questo aspetto".

"Vedrete ancora la mia gelosia - ha continuato Sofia - perché io sono ancora molto gelosia. Ad oggi la nostra relazione va a gonfie vele e stiamo convivendo. Ma devo ammettere che rinchiudermi in una villa insieme a delle belle donne mi mette un po’ in difficoltà. Da questo punto di vista non è cambiato nulla, vedrete la solita coppia. Quindi dipende molto da come si comporterà Alessandro."

