Temptation Island, slitta la prima puntata del programma? Ecco quando andrà in onda

Temptation Island ripartirà a breve con la nuova edizione, ma sembra che potrebbero esserci cambi di programma. Vediamo insieme cosa sappiamo.

A causa della morte dell'ex premier Silvio Berlusconi, venuto a mancare ieri lunedì 12 giugno, all'età di 86 anni, Mediaset ha modificato il palinsesto giornaliero e serale della rete: sospesa la messa in onda delle Soap e anche della semifinale de L'Isola dei Famosi, con conseguente slittamento anche di uno dei programmi più attesi per l'estate di Canale5: Temptation Island.

Temptation Island, cambio di programma per il reality: ecco quando andrà in onda

L'inizio della nuova edizione era previsto per lunedì 26 giugno, una data ormai certa, visto anche l'inizio delle registrazioni nello storico resort in Sardegna e la presentazione della prima coppia ufficiale del reality. Tuttavia, la morte del fondatore di Mediaset cambia le carte in tavola: oltre agli speciali sulla vita dell'ex premier, la rete ha sospeso la messa in onda di alcuni programmi del prime time, come L'Isola dei Famosi. Il programma condotto da Ilary Blasi è giunto alle ultime fasi e ieri sera, lunedì 12 giugno, sarebbe dovuta andare in onda la semifinale, con conseguente messa in onda dell'ultima puntata per il 19 giugno.

Tuttavia, sospendendo la regolare programmazione dei programmi, tutti gli appuntamenti slitteranno e tra loro c'è anche Temptation Island: se la finale de L'Isola dei Famosi andrà in onda il 26 giugno, allora, è probabile che il primo appuntamento con il reality ideato da Maria De Filippi arriverà direttamente a luglio. Resta, però, confermato che il programma condotto da Filippo Bisciglia farà compagnia al pubblico di Canale5 per sei settimane e che nella prima puntata avremo modo di conoscere le coppie che si metteranno alla prova con i tentatori e le tentatrici di questa edizione.

