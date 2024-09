Temptation Island, Sara ma cosa fai! La delusione per l'occasione persa di amarsi un po' di più

Gossip TV

Nel corso della seconda stagione di Temptation Island, Sara e Fabio fanno discutere dopo il falò di confronto finale e la scoperta del tradimento da parte del Mascaro. La giovane condannata sui social per la sua scelta, ma dove è finito l’amor proprio?

La nuova stagione di Temptation Island continua a lasciare decisamente senza parole il pubblico di Canale 5, e con la seconda puntata del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia abbiamo assistito all’ennesimo colpo di scena in negativo servito su un piatto d’argento da Sara El Moudden e Fabio Mascaro. Ma partiamo con ordine dalla richiesta di Sara di far parte del programma per la mancanza di interesse che nota nel suo fidanzato, dalla scoperta del tradimento in diretta tv fino ad un falò di confronto che ha lasciato i telespettatori con l’amaro in bocca.

Temptation Island, Sara tradita da Fabio: la scoperta e il Falò di confronto

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island, in onda in prima serata su Canale 5, Sara El Moudden e Fabio Mascaro sono stati protagonisti di una dinamica a dir poco agghiacciante. La coppia ha deciso di prendere parte al reality show condotto da Filippo Bisciglia per scelta di Sara, che vede il suo fidanzato decisamente disinteressato alla loro relazione nonostante la grande differenza d’età pensava le avrebbe assicurato l’impegno assoluto di Fabio, o perlomeno la sua maturità nella coppia. Mai ipotesi fu più sbagliata, dal momento che Mascaro ha fatto il suo ingresso nel programma mettendosi immediatamente in gioco, avvicinandosi in modo pericoloso alla tentatrice Raffaella, per poi regalarci un colpo di scena eclatante confessando senza peli sulla lingua di aver tradito la sua fidanzata poco prima del loro ingresso a Temptation Island.

Stupisce che i protagonisti del programma, che ormai va in onda da molte e molte edizioni su Canale 5, non si rendano conto che ogni loro affermazione e confessione viene sapientemente filmata e mostrata ai rispettivi partner nel famoso pinnettu. Eppure c’è chi ancora, come Fabio, rimane scioccato quando la sua fidanzata lo chiama in fretta e furia al falò di confronto anticipato, non capendo proprio cosa possa averla spinta a farlo. Certo, la confessione di tradimento non è abbastanza? O Fabio non ricorda di averla fatta? Siamo certi che nel villaggio dei fidanzati non ci sia abbastanza alcol durante le feste per creare un tale vuoto di memoria. Stupisce, e agghiaccia, anche il comportamento degli altri fidanzati che erano tutti presenti alla confessione sul tradimento del Mascaro, e sembrano altrettanto ignari del motivo che possa aver spinto la sua fidanzata al confronto anticipato.

Ed ecco che Bisciglia corre dalla spiaggia al villaggio, e poi corre ancora e ancora, regalandoci una perla di televisione trash. Ma, andiamo oltre queste misteriose dinamiche che non smettono mai di stupirci, e concentriamoci sulla vera protagonista della vicenda ovvero Sara. La giovanissima fidanzata chiede immediatamente il falò per avere spiegazioni, pronta a dare battaglia a suo dire a Fabio e umiliarlo pubblicamente. Ma, neppure a dirlo, non è andata esattamente così.

Temptation Island, Sara si riprende Fabio: quando l’amor proprio va in vacanza

Assistiamo dunque ad una scena surreale lunga oltre 50 minuti nella seconda puntata di Temptation Island. Fabio, ignaro di aver detto in mondovisione di aver cornificato la sua fidanzata, è scioccato dalla richiesta di Sara. Ecco che, finalmente, interviene Filippo Bisciglia che chiarisce tutto mentre i telespettatori sono incerti se chiamare uno bravo o continuare ad assistere a questo teatro dell’assurdo, la cui unica nota positiva risiede in Valerio che consiglia al collega di presentarsi all’appuntamento con la fidanzata e stare zitto. Fabio ci degna della sua presenza al falò, dove Sara lo assale e lo accusa giustamente di essere un partner orribile oltre che una pessima persona, parla anche di depressione aprendo un capitolo molto delicato per tante persone.

Ed è forse questo anche uno degli errori della El Moudden, confessarsi depressa e tradita dal fidanzato per questo motivo, mostrando un esempio squallido di ignoranza oltre che di relazione interpersonale, per poi cadere nel tranello delle insicureze. Arriva così il colpo di scena: Sara perdona Fabio e lo riprende con sé, pronta a parlare della situazione lontano dalle telecamere. Il pubblico di Temptation Island è attonito, dato che il finale di un rapporto del genere era per tutti scontato, ovvero una clamorosa rottura e invece rischiamo di assistere ad un lieto fine con il video del “mese dopo” che vedremo alla fine della messa in onda del programma su Canale 5.

Sara ci ha deluso e neppure poco, a fronte di una scoperta del genere, della totale mancanza di rispetto nei suoi confronti anche nei discorsi che il fidanzato ha fatto alla tentatrice Raffaella e alla palese voglia del ragazzo di avvicinarsi ad altre donne piuttosto che riflettere sulla relazione, la ragazza diventa un esempio di amor proprio che va in vacanza. Tantissime le reazioni negative sui social, dove le puntate di Temptation Island sono commentate con foga ed entusiasmo, che hanno condannato il comportamento antitetico di Sara che, non contenta, ha lasciato comunque il falò continuando a insultare Fabio dopo aver comunque proposto una seconda occasione.

