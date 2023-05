Temptation Island, rottura lampo per una storica coppia appena tornata insieme!

Gossip TV

Una delle coppie di Temptation Island, appena ritornata insieme, ha annunciato di essersi nuovamente lasciata. Vediamo insieme i dettagli!

Una delle coppie storiche di Temptation Island, il reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, si è data un nuovo - e sembra definitivo - addio.

Temptation Island, fine della realzione tra Floriana Angelica e Federico Rasa

La coppia in questione è quella formata da Floriana Angelica e Federico Rasa, che hanno partecipato alla nona edizion del reality. Inizialmente, i fan avevano solo pensato a un momentaneo allontamento tra i due, ma un mese fa la coppia aveva annunciato di essere tornata insieme. Non si trattava del primo ritorno di fiamma, dato che già nel reality avevano fatto discutere per i loro tira e molla.

Tuttavia, poche ore fa, Rasa è apparso sui social per annunciare la fine della sua relazione con la compagna. L'ex concorrente di Temptation Island ha voluto sottolineare che tra lui e l'ex non c'è stato alcun tradimento, quindi, non è per questo che hanno deciso di lasciarsi. Come unica spiegazione della fine di questa tormentata storia, Rasa ha risposto a una domanda in un box di domande su Instagram, dichiarando:

"Sì ci abbiamo riprovato, ma abbiamo capito che la storia non andava più, ma vi ripeto che non c'è stato nessun tradimento da parte di entrambi"

