Temptation Island, Raffaella Mennoia rivela: "Scommetto sulle persone che penso siano..."

La confessione di Raffaella Mennoia sul cast di Temptation Island e sul rapporto con Maria De Filippi.

Lunedì 17 luglio 2023 su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Temptation Island. Nell'attesa, l'autrice Raffaella Mennoia ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Oggi in cui ha commentato il grande successo che sta riscontrando l'ultima edizione del reality delle tentazioni.

Raffaella Mennoia: il successo di Temptation Island e l'amicizia con Maria De Filippi

Temptation Island è tornato più forte che mai. A commentare il successo del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ci ha pensato Raffaella Mennoia che, intervistata dal settimanale Oggi, ha svelato di aver scelto lei le sette coppie protagoniste della decima edizione:

Penso che il pubblico abbiamo voglia di divertirsi e continuare a credere nell’amore [...] Ha un pubblico trasversale, mi scrivono ragazze di 12 anni e signore di 60. Le sette coppie di Temptation Island le ho scelte io. Mi lascio guidare e scommetto sulle persone che penso siano più adatte.

La Mennoia è il braccio destro di Maria De Filippi da circa 23 anni. A proposito del rapporto con la conduttrice, l'autrice ha confessato:

Maria con Alberto Silvestri mi ha insegnato tutto del mio lavoro. La prima volta che l’ho conosciuta era molto in imbarazzo. È un faro per me, un esempio, una donna generosa che non lesina complimenti verso chi lavora con lei. Il nostro rapporto si è evoluto in una amicizia: io per lei ci sono sempre.

Ricordiamo che la quarta puntata di Temptation Island andrà in onda il prossimo lunedì 17 luglio 2023 in prima serata su Canale 5. Le coppie ancora in gioco sono: Ale e Federico, Mirko e Perla, Manuel e Francesca, Vittoria e Daniele. Gabriela e Giuseppe hanno abbandonato il villaggio ma, stando alle anticipazioni, il loro viaggio nei sentimenti non si è concluso del tutto.

