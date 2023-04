Temptation Island, quarto figlio in arrivo per una storica coppia del programma!

Gossip TV

Una delle coppie più note di Temptation Island è in attesa del quarto figlio. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Temptation Island tornerà presto su Canale 5 con una nuova edizione, ma in attesa di scoprire cosa hanno in serbo per il pubblico della rete Mediaset le nuove coppie coinvolte nello show, una delle storiche coppie del programma ha annunciato di essere in attesa del quarto figlio!

Temptation Island, coppia storica del reality ha annunciato di essere in dolce attesa per la quarta volta

La coppia in questione è quella formata da Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo: i due, nel giorno di Pasqua, hanno annunciato di aspettare il loro quarto figlio! Ad annunciarlo, con un post sul profilo Instagram, è stata De Angelis, che ha scherzosamente scritto che accoglieranno tra 6 mesi il baby 4. La coppia ha già tre figli: Beatrice, Enea ed Adria, quest'ultima di due anni.

La caption che accompagna il dolce post ha rivelato in maniera davvero molto tenera che presto la loro famiglia si allargherà:

"Oggi mi hanno donato 4 margherite. Beatrice, la primogenita, Enea il secondogenito e Adrietta l'ultima. Si è aggiunto anche il papà, me ne ha consegnata un'altra. Fiore dopo fiore arriva la primavera e io sono pronta a custodirne un altro nel mio pancione. Oggi sono entrata nel terzo mese. Comincia un nuovo viaggio. Non vedo l'ora di potervi raccontare ogni dettaglio. La nostra famiglia si allarga ancora. Baby 4 ti aspettiamo."

Nel video postato da De Angelis si vedono i tre figli della coppia che donano alla madre le margherite, in un dolcissimo momento di unione famigliare. Il post è stato, ovviamente, commentato con auguri e affetto da tantissimi followers della coppia, che è uscita dal programma dopo aver partecipato alla seconda edizione del reality.

