Temptation Island, Mirko Brunetti dopo l'amore ritrova anche la mamma

Mirko Brunetti, dopo la fine della sua avventura a Temptation Island, è riuscito a riappacificarsi con la madre con la quale non aveva rapporti da anni.

Durante la sua permanenza nel villaggio, infatti, il 26enne originario di Rieti aveva confessato di non parlarsi da anni con la proprio madre, lasciando intendere che il motivo fosse causato dal fatto che la donna non andasse d'accordo con Perla, la sua ex fidanzata.

Mirko ha pubblicato una foto abbracciato alla madre sul suo profilo Instagram accompagnando lo scatto da queste parole:

Ieri, il 26enne ha risposto ad alcune domande dei follower ribadendo la felicità che sta vivendo accanto a Greta e le nuove consapevolezze della sua vita.

"Mi sto godendo ogni singolo momento, ho ritrovato una serenità che non sentivo da tempo. Non mi sento più sbagliato della persona che sono, quindi devo dire che sto molto bene. Per come mi vedo ad oggi non mi pento di nulla, anzi mi pento di aver perso me stesso pensando solo a cercare di far del bene a chi mi vedeva come un problema. Questa esperienza mi ha insegnato che le cose belle vanno vissute, vanno vissuti a pieno tutti i momenti che ti fanno stare bene, senza paura o pregiudizi. Poi chi vivrà vedrà."