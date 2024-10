Temptation Island, Mirco Rossi svela se è ancora innamorato di Giulia Duranti

Gossip TV

Rispondendo ai fan sui social, Mirco Rossi, ex protagonista di Temptation Island, ha rivelato se prova ancora dei sentimenti per Giulia Duranti. Ecco cosa ha rivelato!

Tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island ci sono stati Mirco Rossi e Giulia Duranti: la coppia ha deciso di partecipare al reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia perché, dopo 9 anni di relazione e una convivenza di 3, non sentivano più quella scintilla e quella passione che li aveva uniti inizialmente. Dopo un lungo percorso nel programma, alla fine, al falò di confronto Mirco e Giulia avevano deciso di dirsi addio.

Temptation Island, Mirco Rossi svela che cosa prova per Giulia Duranti

Alla fine dei 21 giorni trascorsi separati, Mirco ha riscoperto un'affinità e chimica con la tentatrice Alessia Sagripanti, con la quale si è anche presentato al confronto a Uomini e Donne. La vicinanza tra i due, infatti, è cresciuta sempre di più, mentre la distanza tra Mirco e Giulia li ha spinti a chiudere la loro relazione. Negli studi del dating show, Giulia si è presentata ad Alessia e ha ammesso di averne apprezzato il comportamento: l'ex tentatrice, infatti, non si è mai lasciata andare a confessioni fuori luogo su di lei o ha spinto Mirco ad allontanarla. Giulia l'ha anche ringraziata perché è stata in grado di tirar fuori quella dolcezza che tra lei e Mirco era oramai svanita.

A distanza di giorni dal confronto nel programma, Mirco si è esposto sui social e ha svelato se prova ancora qualcosa per Giulia. In molti, infatti, hanno notato la commozione di Mirco di front all'ex fidanzata e hanno ipotizzato che le sue lacrime dipendessero dalla mancanza che sentiva per lei. Rispondendo alle curiosità dei fan sui Instagram, Mirco ha confermato che per lui la storia con Giulia è definitivamente chiusa. Il ragazzo ha ammesso che dopo 9 anni di relazione era arrivato il momento di aprire gli occhi e guardare in faccia la realtà e cioè che lui e Giulia non stavano più bene insieme. Mirco ha poi aggiunto che avrà sempre dell'affetto per Giulia, ma che è un amore legato a ciò che hanno condiviso:

"Per il bene di entrambi è definitivamente chiusa. Era arrivato dopo 9 anni il momento di aprire gli occhi sulla realtà. Non ho sbagliato ad intraprendere una nuova relazione, dai sentimenti non si scappa. Voglio molto bene a Giulia per gli anni che abbiamo passato insieme. L’amore di cui ho parlato al falò si riferiva ad un legame naturale per gli anni passati insieme. Quello che è successo con Alessia è stato totalmente inaspettato, ma sentito con il cuore."

Parlando invece della sua nuova relazione con Alessia, Mirco ha ammesso che, sebbene inaspettata, questa relazione sia qualcosa che ha sentito di intraprendere e che è un momento molto bello quello che sta vivend con l'ex tentatrice.

Temptation Island, Mirco Rossi sui rumors su Giulia Duranti: "Lei è l'unica a conoscere la verità"

Durante il confronto in studio a Uomini e Donne, Giulia è parsa molto calma e rilassata di fronte all'ex fidanzato e alla sua nuova fiamma, tanto che Gianni Sperti l'ha accusata di avere un comportamento falso e poco onesto. L'ex protagonista di Temptation Island, al contrario, ha ribattuto che non ha motivo per augurare del male a Mirco e Alessia e che ha apprezzato il comportamento dell'ex tentatrice verso entrambi.

In realtà, Giulia ha anche rivelato che da qualche tempo ha iniziato una frequentazione con un ragazzo e ha svelato che si tratta di un conoscente di Mirco, una persona che anche il suo ex fidanzato conosce molto bene. Secondo alcuni rumors che hanno iniziato a circolare su di lei, sembra che Giulia possa aver intrapreso questa frequentazione già prima della sua partecipazione a Temptation Island. Interrogato in merito alle voci su questa conoscenza della sua ex, Mirco ha replicato in maniera molto diplomatica che la verità la conosce soltanto lei e ha offerto qualche dettaglio sull'identità dell'uomo misterioso.

Si tratterebbe, infatti, di un ragazzo che gioca a calcio con lui e che Mirco conosce molto bene: "La verità la conosce solo lei. Lui è un ragazzo che conosco bene, perché giochiamo a calcio insieme".

