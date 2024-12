Temptation Island, Millie Moi e Michele Varriale sono tornati insieme: arriva la conferma

Gossip TV

Ritorno di fiamma per Millie Moi e Michele Varriale, ex protagonisti di Temptation Island. La coppia si era detta addio al falò di fine programma.

Millie Moi e Michele Varriale hanno preso parte all'ultima edizione di Temptation Island, uscendo separatamente dalla trasmissione di Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia, dopo l'ultimo falò di confronto. In maniera non del tutto inaspettata tra i due c'è stato un ritorno di fiamma, di cui è arrivata la conferma ufficiale.

Temptation Island, Millie Moi e Michele Varriale sono tornati insieme

Nonostante le incomprensioni durante i ventuno giorni trascorsi in Sardegna, anche al falò di confronto si era notato che Millie e Michele provassero ancora qualcosa l'uno per l'altro. Anche al confronto un mese dopo i due, pur essendo usciti da single dalla trasmissione, sembravano non aver del tutto dimenticato il partner e infatti nelle ultime settimane si sono susseguiti rumors di un possibile ritorno di fiamma, che è stato ora confermato dai diretti interessati.

Dopo gli scatti della reunion tra gli ex partecipanti, nei quali Millie e Michele sedevano vicini, ora entrambi non si nascondo più e hanno condiviso sui loro account Instagram, uno scatto di coppia con un messaggio come didascalia. I due ragazzi hanno sottolineato come il loro confronto non si sia esaurito al falò di Temptation Island, ma sia proseguito anche fuori e che inizialmente non è stato facile trovare un punto d'incontro. Tuttavia, l'amore ha prevalso e i due hanno deciso di tornare insieme: "Il nostro falò di confronto si è prolungato al di fuori del programma, non è stato facile per entrambi trovare un punto d’incontro. Ma ad oggi ci siamo riusciti e più consapevoli di prima abbiamo deciso di riprovarci e viverci.

A prescindere ringraziamo tutti per il supporto che ci avete dato singolarmente e di coppia".

Il messaggio dei due ragazzi si concludeva con un ringraziamento ai fan per il sostegno e l'amore dimostrato nei loro confronti, Millie e Michele hanno pubblicato anche una foto nelle stories e hanno ironizzato che, ancora una volta, Filippo Bisciglia ci aveva visto giusto:

"E sì, ragazzi, Filippo aveva ragione: "Secondo me non è finita. Siete ancora innamorati"

Temptation Island, ritorno di fiamma per Millie e Michele

La coppia aveva lasciato il falò di confronto dopo un'accesa discussione: Michel e Millie avevano deciso di mettere alla prova il loro amore nel reality delle tentazioni, poiché Varriale non riusciva a fidarsi del carattere esuberante e allegro della compagna, mentre Millie non tollerava più la sua gelosia. Nonostante tutto, il falò di confronto aveva lasciato tra loro diversi aspetti irrisolti della loro relazione e l'animosità che ancora li legava dimostrava che il sentimento non era del tutto svanito.

I primi momenti post-falò avevano visto diverse indiscrezioni su nuove frequentazioni da parte di Millie, poiché la ragazza era stata vista insieme a Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon. Tuttavia, i fan avevano continuato a sperare e infatti erano apparse le prime segnalazioni sulla coppia, intenta a fare shopping insieme. All'epoca avevano entrambi smentito il ritorno di fiamma, ma dopo le foto della reunion con gli ex partecipanti del reality, era parso chiaro che tra i due ci fosse ancora qualcosa.

Perciò, i fan non hanno trattenuto l'entusiasmo quando hanno visto il post che confermava ufficialmente il ritorno di fiamma tra Millie e Michele, con i loro scatti di coppia in bella mostra e la conferma che, anche a distanza di mesi, il loro amore aveva superato gli ostacoli.

