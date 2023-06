Temptation Island, Maria De Filippi vola in Sardegna per le riprese del programma

Gossip TV

In attesa di conoscere le coppie e i tentatori della nuova stagione di Temptation Island, anche la sua ideatrice Maria De Filippi è volata in Sardegna per le riprese. Ecco le foto che la ritraggono!

Fervono i preparativi per la nuova stagione di Temptation Island e in Sardegna è volata anche Maria De Filippi, ideatrice del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, anche Maria De Filippi in Sardegna per le riprese

Dopo aver presenziato al funerale di Silvio Berlusconi, Maria De Filippi è già tornata al lavoro ed è volata in Sardegna, nello storico resort dove si svolgono le vicende dei protagonisti di Temptation Island. Le foto in eslcusiva sono state divulgate dal Corriere della Sera e mostrano la conduttrice di alcuni dei programmi più di successo di Mediaset in spiaggia, mentre si rilassa con un bull terrier Stafforddshire Saki di proprietà di Raffaella Mennoia, tra le sue storiche collaboratrici, e Alessio Sakara.

Temptation Island, nonostante i cambiamenti nel palinsesto Mediaset per omaggiare il fondatore Silvio Berlusconi, andrà in onda presto, si ipotizza il 26 giugno, mentre in questi giorni si svolgono le riprese del reality e stiamo conoscendo le prime coppie che metteranno alla prova il loro amore nel programma.

La nuova edizione tornerà dopo un anno di stop e alla conduzione ci sarà sempre Bisciglia, mentre sono ancora ignoti i tentatori e le tentatrici e potrebbero riservarci delle sorprese, dato che, se per le coppie non sono previsti ex partecipanti degli altri reality di De Filippi, non sarà lo stesso per coloro che metteranno alla prova i sentimenti dei vari concorrenti e chissà che non troveremo qualche volto noto di Uomini e Donne o del GFVip.

