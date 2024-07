Temptation Island, Manuel Maura replica alle accuse di tradimento da parte dei fan: "Non ho tradito Francesca, io e lei..."

Gossip TV

Manuel Maura e Francesca Sorrentino di Temptation Island si sono detti addio e questa volta per sempre. A poche ore dalla conferma della rottura da parte di Francesca, Manuel è stato già avvistato con una nuova ragazza, ma l'ex concorrente ha voluto chiarire che non ci sono mai stati tradimenti da parte sua!

Poche ore fa è giunta la conferma che tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura è tutto finito: gli ex concorrenti di Temptation Island hanno deciso, infatti, dopo un inaspettato ritorno di fiamma, di proseguire ognuno per la propria strada. Tuttavia, sui social sono fioccati i commenti negativi verso Manuel Maura, a causa di alcuni avvistamenti di Maura in compagnia di diverse ragazze, poco tempo dopo la fine della storia con Francesca.

Temptation Island, Manuel Maura avvistato in compagnia di alcune ragazze dopo l'addio a Francesca Sorrentino

Dopo settimane di rumors su una crisi tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino, è arrivata da parte di lei la conferma che la storia con l'ex concorrente di Temptation Island è uffcialmente giunta al capolinea. Nel suo messaggio sui social, Francesca non ha voluto specificare i motivi della rottura, ma ha achiesto ai fan di non inviarle più foto o video in cui si vedeva Manuel insieme ad altre ragazze.

Dalle sue parole, Francesca ha lasciato intuire che si trattava di una mancanza di rispetto che si era aspettata, ma che nonostante stesse vivendo il tutto con molta serenità, preferiva non vedere di continuo queste immagini. Manuel, qualche giorno fa, aveva risposto stizzito ai commenti di un utente sui social che aveva imputato la rottura con Francesca all'arrivo dell'estate. Evidentemente, diceva questo fan, Mauel voleva godersi l'estate da single in totale libertà. Le sue parole avevano infastidito Manuel Maura e l'ex concorrente del reality di Canale5 aveva commentato che non bisognava parlare "quando non si sa come sono andate le cose".

Ma, evidentemente, qualcosa doveva esserci di vero in queste accuse, perché come ha rivelato il gossipparo Amedeo Venza, Manuel Maura era stato paparazzato con una nuova ragazza a pochissimo dalla fine della storia con Francesca. A questa segnalazione ne erano seguire altre, in cui Manuel abbracciava e baciava una misteriosa ragazza.

Temptation Island, Manuel Maura replica alle accuse di tradimento: "Non ho mai tradito Francesca..."

Ora che anche Francesca Sorrentino ha confermato la rottura con Manuel Maura, è stato quest'ultimo a intervenire sui social per replicare alle accuse di tradimento che sui social gli sono stati rivolti. Il ragazzo ci ha tenuto a specificare che tra i motivi della rottura con Francesca non c'è di certo il tradimento, né la mancanza di rispetto:

"Buonasera a tutti, come avrete potuto intuire, tra me e Francesca è finita. I motivi della rottura non sono nè tradimenti nè mancanze di rispetto da parte mia, come alcuni hanno scritto. La fine della relazione è dipesa da altri fattori e problemi."

Manuel ha poi risposto alle segnalazioni in cui appariva insieme a un'altra ragazza e ha specificato che non ha intensione di ricevere continue offese, come se la rottura fosse dipesa solo da lui e che da single era libero di godersi la vita come preferiva. Infine, ha concluso, la rottura non è arrivata all'improvviso, ma dopo un periodo di lunga riflessione, in cui ha vissuto emozioni forti a livello fisico e mentale:

"Dal momento in cui due persone scelgono di percorrere la propria strada ognuno può fare quello che vuole, sono stanco di ricevere offese, insulti gratuitamente, come se fossi stato IO il motivo della rottura del rapporto. Preciso che oltretutto che le cose non accadono dall’oggi al domani, vengo da un periodo in cui sono stato male sia fisicamente che emotivamente. Ad oggi l’unica cosa che cerco è di poter stare bene con me stesso, che non è affatto scontato. Con ciò concludo di non addossare colpe a nessuno, auguro bene reciproco"

