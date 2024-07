Temptation Island, la tentatrice Siriana Schifi svela: "Nicolò Zaniolo è interessato a me, mi chiama anche se è fidanzato"

Gossip TV

Siriana Schifi è una delle tentatrici di questa edizione di Temptation Island e in un'intervista ha svelato che Nicolò Zaniolo sarebbe interessato a lei, sebbene Zaniolo sia fidanzato!

Tra le tentatrici di questa edizione di Temptation Island c'è anche l'ex fiamma di Nicolò Zaniolo, la single Siriana Schifi. Quest'ultima si è avvicinata molto a Raul Dumitras, provocando la reazione della fidanzata Martina De Ionannon. Ma, in un'intervista a Fanpage.it, Siriana ha rivelato che il suo ex non sembra averla ancora dimenticata, date le numerose chiamate che riceve da Zaniolo, il quale è attualmente fidanzato con Sara Scaperrotta, sua storica fidanzata e madre di suo figlio Tommaso.

Temptation Island, Siriana Schifi svela che Nicolò Zaniolo ancora la cerca: "Mi chiama sempre"

Di recente, le attenzioni del reality di Canale5 si sono spostate su Siriana Schifi, single del programma che si è avvicinata a Raul Dumitras, provocando la rabbia di Martina De Ioannon. E, mentre i fan di Temptation Island cercano di comprendere cosa succederà tra loro, la tentatrice ha rivelato a Fanpage.it che la sua ex fiamma, il calciatore dell'Atalanta e Nazionale italiana Nicolò Zaniolo continua a cercarla e a tempestarla di telefonate.

La single ha rivelato che le chiamate sono iniziate quando il calciatore l'ha rivista in tv come tentatrice di Temptation Island, ma che visto che è fidanzato non ha intenzione di rispondergli. Siriana ha asserito che l'atteggiamento infantile dell'ex fidanzato, oltre alla sua relazione con Sara Scaperrotta le impediscono di dargli una seconda possibilità:

"Da quando mi ha visto a Temptation Island sta uscendo fuori di testa. Continua a chiamarmi, ma lui è fidanzato. Non posso più rispondergli. Perché è fidanzato, poi merito di avere molte attenzioni da un uomo. Lui ora è tornato giocare in Italia, potrebbe darmele. Ma non è detto che le voglia da lui. Se avesse un'altra testa, se fosse un po' meno bambino, gli direi riproviamoci. Ma dal momento in cui mi chiama nonostante sia fidanzato, mi scende l'interesse. Come lo fa con lei, in futuro potrebbe farlo con me. Io per cornuta non ci passo"

I due hanno avuto una storia d'amore circa due anni fa, ma la tentatrice ha rivelato che non riusciva a contraccambiare del tutto i suoi sentimenti, sebbene Zaniolo le avesse dichiarato di essere molto innamorato e le avesse parlato anche del piccolo Tommaso. Alla fine, tuttavia, Siriana ha deciso di chiudere e ha ammesso di essere stata contenta nel vedere che lui e Sara Scaperrotta avevano deciso di riprovarci. Perciò, queste continue chiamate, iniziate non appena sono stati svelati i nomi delle nuove tentatrici, non sono ben accette dalla single:

"Tre giorni fa gli ho detto che non doveva più chiamarmi. Gli ho detto basta, anche perché è fidanzato, è inutile che mi cerca."

Tuttavia, sembra che la gelosia del calciatore non riesca a placarsi, visto che il rifiuto della tentatrice di rispondere ad altre chiamate non lo ha fatto desistere: "Mi dice "Lo so che sei con Raul". Sono scioccata dal genere maschile. [...]Con lui è una guerra persa"

Temptation Island, Siriana e Raul Dumitras vicini, la reazione di Martina De Ioannon

Nel corso della puntata di giovedì 18 luglio 2024, Martina De Ioannon ha assistito all'avvicinamento tra Siriana e Raul: una vicinanza che è scattata più per ripicca da parte di Dumitras nei confronti del flirt tra la fidanzata e Carlo Marini che per reale interesse sembrerebbe. Convocata dal conduttore Filippo Bisciglia nel pinnettu, Martina ha assistito a una scena che l'ha lasciata incredula.

Nel video mostrati nel pinnettu si è visto Raul avvicinarsi alla single Siriana e il suo comportamento ha scatenato la rabbia di Martina. Quest'ultima ha abbandondato il pinnettu in lacrime e si è sfogata con le altre fidanzate:

" Lo sta facendo apposta ma mi dà fastidio. Tanto. Lo vedo palesemente come un dispetto. Io non faccio così con Carlo. Sono scioccata [...] Stavo aspettando questa parte perché passavo sempre per pazza."

Martina si è lasciata andare a una confessione sul fidanzato, svelando che è sempre stato un donnaiolo e che lei, al contrario, ha sempre cercato di misurare gli atteggiamenti e le parole con Carlo. Tuttavia, dato che Raul ha voluto provocarla ora dovrà subire le conseguenze delle sue azioni. Così, Martina promette minacciosa:

" Lui è questo, mi fa capire che ho sempre avuto ragione. È una liberazione, mi ha sempre fatto passare per psicopatica. Con me le ripicche si pagano care, carissime. Se prima vivevo a 90, adesso vivrò a 100."

