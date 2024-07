Temptation Island, la segnalazione su Raul Dumitras: "Non piace a nessuno"

Gossip TV

Nuova indiscrezione da parte di una delle tentatrici che riguarda il 26enne romano, tra i protagonisti dell'attale edizione di Temptation Island.

Tra le coppie di Temptation Island 2024 c’è quella composta da Martina De Ioannon e Raul Dumitras che hanno deciso di partecipare per comprendere se possono un giorno considerare l'idea di andare a vivere insieme.

Temptation Island, "Una tentatrice ci spoilera che pare che Raul non sia simpatico a nessuno" la segnalazione

Nello specifico, i due ragazzi, entrambi romani, sono tornati insieme da qualche mese, dopo essere stati fidanzati due anni fa.

A scrivere a Temptation è stata Martina perché Raul è troppo geloso e possessivo ed è per questo che in passato lo ha lasciato. Lui vorrebbe convivere ma Martina ha dei forti dubbi, perché vivere con lui potrebbe limitare la sua libertà. Nella prima puntata del docu-reality di Canale 5, è sembrata chiara a tutti la gelosia del giovane romano che è stato subito aspramente criticato. Nel secondo appuntamento tuttavia, il suo atteggiamento si è compreso meglio ed è stata proprio la fidanzata a creare dinamiche piuttosto discutibili nel villaggio mentre Raul è sembrato decisamente più distaccato nei confronti delle tentatrice. Secondo gli spoiler (da prendere con le dovute pinze) la coppia avrebbe deciso di lasciarsi e al momento non avrebbe più alcun tipo di rapporto.

L'esperta di gossip Deianira Marzano, ha recentemente condiviso una segnalazione ricevuta da una delle tentatrici che riguarda proprio il 26enne romano. Secondo questa indiscrezione, una delle single ha deciso di contattarla per aggiornarla sui rapporti di Raul con i suoi compagni d'avventura e le ragazze del villaggio dei fidanzati. Sembra che il giovane non sia apprezzato da nessuno nel gruppo, almeno secondo quanto riportato in questo gossip.

"Una tentatrice ci spoilera che pare che Raul non sia simpatico a nessuno. Infatti, nella chat di gruppo su WhatsApp che hanno tra loro, ogni volta che posta qualche foto per atteggiarsi, nessuno lo pensa e nessuno lo commenta”

Come detto, secondo quanto riportato da Amedeo Venza, la coppia si sarebbe lasciata dopo il falò di confronto e sembra che Martina sia stata persino pizzicata in compagnia di un altro uomo.

